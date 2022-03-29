Con su obra, Paulina Casso busca promover la educación fiscal de las generaciones actuales por medio de “memes”, referencias a la cultura pop, casos prácticos y el uso de un lenguaje cotidiano. Paulina Casso es una emprendedora mexicana de 28 años, que tuvo que aprender por cuenta propia sobre impuestos desde los 18 años para desarrollar sus proyectos. Luego de generar experiencia en sus negocios, en 2021 escribió el libro WTF con el SAT, una guía para cualquier persona que desee aprender sobre el sistema fiscal mexicano. En febrero del año pasado, Paulina se dio a la tarea de escribir su libro, bajo la editorial Penguin Random House, durante la pandemia. En entrevista con El Contribuyente, la autora explicó que, con su obra, busca promover la educación fiscal de las generaciones actuales por medio de “memes”, referencias a la cultura pop, casos prácticos y el uso de un lenguaje cotidiano para facilitar el aprendizaje de una de las más difíciles tareas de la vida adulta: el pago de impuestos. A su corta edad ha creado un par de empresas: All Access, una revista digital de entretenimiento; y HYVE, una agencia de marketing digital y relaciones públicas, sin embargo, para hacerlo tuvo que aprender todo sobre el Servicio de Administración Tributaria. “Vi que había mucha gente que quería un libro que fuera una guía amigable para entrarle al tema de los impuestos, con un lenguaje que pudieran entender. Entendí que había una necesidad en el mercado y me animé a escribir el libro” dijo en entrevista. Aunque Paulina no estudió alguna carrera relacionada con economía o finanzas, generó experiencias en negocios en los que, de la mano de sus contadores y su búsqueda propia de información le permitieron generar el conocimiento suficiente para escribir su libro. “Lo primero que hice fue informarme muchísimo, leí libros de contabilidad, vi tutoriales, chequé las páginas oficiales del SAT y armé una estructura sobre cuáles eran los temas más complejos o de los cuales había más dudas para la gente joven que apenas están por iniciar su vida laboral” explicó.

México, sin educación fiscal

En su opinión, la autora considera que en México no existe una educación fiscal suficiente, por lo que muchas personas y contribuyentes desconocen De acuerdo con Paulina en este libro el lector aprenderá cómo funciona el sistema fiscal mexicano, qué son los impuestos y cómo calcularlos. También, abarca lo que necesita saber para darse de alta en el SAT y evitar los errores más comunes. Asimismo, explica cómo emitir facturas electrónicas, el proceso para hacer la declaración anual y sobre cuándo es necesario contratar a un contador y cómo escogerlo. Para la elaboración del libro, Paulina dijo en entrevista que se acercó a sus contadores para corroborar que la información fuera correcta, por lo cual lo que encontrará el lector en su obra son datos verificados. WTF con el SAT de Paulina Casso se encuentra disponible en formato físico, digital y audiolibro en librerías, tiendas departamentales y distintos marketplaces.