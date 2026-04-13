El SAT está precargando cifras erróneas en deducciones y predial para arrendadores. Así puedes detectar el error y corregirlo antes de enviar Contribuyentes con ingresos por arrendamiento han comen...

El SAT está precargando cifras erróneas en deducciones y predial para arrendadores. Así puedes detectar el error y corregirlo antes de enviar Contribuyentes con ingresos por arrendamiento han comenzado a detectar inconsistencias en la información precargada por el SAT en la declaración anual 2025. Los errores aparecen principalmente en dos rubros: las deducciones autorizadas y el registro del impuesto predial. El problema no es cosmético. Cuando los datos que muestra el sistema no coinciden con lo que el contribuyente declaró mes a mes, el cálculo final se distorsiona y el saldo a favor puede verse afectado.

Qué errores están reportando los contribuyentes

Las fallas más frecuentes que se han documentado hasta ahora son tres:

Deducciones con montos distintos a los reportados en pagos provisionales mensuales.

a los reportados en pagos provisionales mensuales. Cifras desfasadas respecto al historial declarado durante el año.

respecto al historial declarado durante el año. Predial duplicado o multiplicado en varios periodos del ejercicio.

Este último punto es el que más ha llamado la atención. El sistema está acumulando cantidades superiores a las reales por concepto de predial, lo que eleva artificialmente las deducciones y modifica el resultado final de la declaración.

El problema alcanza también a la deducción ciega

Un detalle importante: el error no se limita a quienes utilizan deducciones reales. También afecta a contribuyentes que optan por la deducción ciega del 35%, porque el predial es un gasto adicional permitido en ambos casos. Eso amplía el alcance del problema. No es una falla exclusiva de quienes llevan contabilidad detallada de sus gastos; cualquier arrendador que haya pagado predial durante 2024 puede encontrar ese dato mal precargado en su declaración 2025.

Qué puede pasar si no se corrige

Dejar los datos como están tiene consecuencias. Corregirlos sin respaldo también puede generarlas. Los riesgos más concretos son:

Diferencias entre lo declarado y lo que el SAT tiene registrado en sus sistemas internos.

en sus sistemas internos. Rechazo o demora en devoluciones si las cifras no son coherentes.

si las cifras no son coherentes. Revisiones o requerimientos derivados de inconsistencias detectadas automáticamente.

derivados de inconsistencias detectadas automáticamente. Falta de concordancia entre CFDI, pagos mensuales y la declaración anual.

En la práctica, el error que originó el sistema puede trasladarse al contribuyente si este envía la declaración sin revisar o sin documentar las correcciones que realizó.

Cómo revisar y corregir antes de enviar

Paso 1: No envíes sin comparar. Abre la declaración precargada y coloca junto a ella tus declaraciones mensuales de arrendamiento. Compara cifra por cifra: ingresos, deducciones y predial periodo por periodo. Paso 2: Contrasta con tus comprobantes. Revisa los CFDI de gastos deducibles y los recibos o comprobantes de pago del predial. Si el sistema muestra un monto mayor al que realmente pagaste, ahí está el error. Paso 3: Corrige manualmente lo que no coincida. El sistema permite modificar los datos precargados. Ajusta únicamente las cifras que puedas respaldar con documentación. No corrijas de memoria ni a ojo. Paso 4: Guarda evidencia de todo el proceso. Conserva tus papeles de trabajo, las conciliaciones entre lo declarado mensualmente y lo corregido en la anual, y capturas de pantalla del sistema antes y después de los ajustes. Ese registro puede ser determinante si el SAT solicita una aclaración en el futuro.

Un problema de fondo en los datos precargados

Estas fallas dejan al descubierto una desconexión entre lo que el contribuyente declara durante el año y lo que el sistema consolida en la declaración anual. El predial duplicado no es un error aleatorio: refleja que el proceso de integración de datos tiene fallas estructurales que el contribuyente termina pagando con tiempo y con riesgo. La información precargada fue diseñada para facilitar el cumplimiento. Cuando contiene errores, el efecto es el contrario: genera más carga de trabajo, más riesgo y menos certeza sobre el resultado final. Por eso, en este ejercicio más que en otros, revisar antes de enviar no es opcional.