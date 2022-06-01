Las empresas están exigiendo a los trabajadores su Constancia de Situación Fiscal (CSF) Con la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige que los datos del emisor y del receptor, como su régimen fiscal y su código postal, coincidan con los del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Por eso, las empresas están exigiendo a los trabajadores su Constancia de Situación Fiscal (CSF). Esto lo hacen para tener certeza de que los datos plasmados en los CFDI de nómina son los correctos, y así puedan aplicar las deducciones correspondientes. Lo anterior está generando caos y saturación de los sistemas y oficinas del SAT. En este contexto, Fiscalia publicó un artículo en el que indica si la CSF es realmente necesaria para el CFDI 4.0. En el artículo se indica que para el caso del emisor estos datos no representan mayor problema. Esto se debe a que son los de la propia persona que expide los comprobantes. Pero se señala que el problema se genera con los datos del receptor, que es la persona a favor de quien se expide la factura o recibo, y que deben ser validados contra los registrados en el RFC. En su artículo, Fiscalia considera que no es obligatorio contar con la CSF. Esto se debe a que el objetivo no es obtener la constancia, sino contar con la información correcta del RFC, y esto puede ser logrado por otras vías. Por ejemplo, explica, si el trabajador o cliente conoce sus datos, y solamente se desea verificarlos, se puede utilizar el validador de datos del SAT. De esta manera, si los datos proporcionados son correctos, no es necesario que se proporcione la constancia, porque fueron validados contra la propia base de datos de RFC del SAT. Fiscalia sugiere que las empresas adopten estos procesos alternos de validación para no saturar los procesos de manera innecesaria.

Con información de Fiscalia.