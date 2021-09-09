La propuesta de eliminar el 16% de IVA en estos productos ya se ha presentado y ha sido rechazada en otros años. Una de las propuestas del Paquete Económico 2022 que se presentó ayer es la tasa cer...

La propuesta de eliminar el 16% de IVA en estos productos ya se ha presentado y ha sido rechazada en otros años. Una de las propuestas del Paquete Económico 2022 que se presentó ayer es la tasa cero de IVA en productos como toallas femeninas, tampones y copas sanitarias. La idea consiste en añadir un inciso j) a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del IVA. El numeral contiene los productos y servicios que cuentan con tasa cero. Actualmente estos productos están gravados con una tasa de 16% de IVA. Propuestas similares se han presentado en los últimos años, pero han sido rechazadas. En octubre del año pasado, por ejemplo, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta. https://twitter.com/GabrielYorio/status/1435672703474847744

Impuesto rosa

Sin embargo, algunos especialistas creen que debería aplicarse la tasa cero. Los productos de higiene femenina no deberían estar gravados con el IVA, de acuerdo con una investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Alejandra Collado. Según la investigadora, una de las razones por las que no se ha logrado quitar el impuesto a estos productos, es que por alguna razón se les considera como productos de lujo, al igual que el maquillaje. Esto está relacionado con el conocido “impuesto rosa”, consistente en que los productos femeninos suelen ser más caros, al contar con adiciones superficiales. Por el contrario, asegura que es importante reconocer que los productos de higiene menstrual son básicos para las mujeres y por esta razón todas deberían tener completo acceso, sin importar la clase social. De acuerdo con la propuesta, el impuesto actual afecta más a las mujeres en situación de pobreza en el país. Además, según datos de la Unicef, el 43% de las estudiantes en México no va a la escuela durante su periodo por no contar con los recursos para comprar los productos necesarios. Con información de Reforma, el Universal y Forbes https://www.reforma.com/plantean-tasa-cero-de-iva-para-toallas-sanitarias-y-tampones/ar2254919?v=14&Fuente=MD https://www.eluniversal.com.mx/cartera/proponen-tasa-cero-de-iva-toallas-sanitarias https://www.forbes.com.mx/forbes-women-tasa-cero-higiene-menstrual-toallas-copa-menstrual-tampones/

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