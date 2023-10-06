El dueño de Elektra asegura que dichos cobros son arbitrarios e injustos El empresario Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, ha admitido públicamente que no ha pagado los impuestos exigidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), alegando que los cobros son inventados y retroactivos. Ricardo Benjamín Francisco Salinas Pliego, conocido por su presencia activa en redes sociales, en especial en Twitter, se defendió de las críticas de los internautas, acusando al gobierno de modificar las leyes a su favor y de aplicar reformas fiscales de manera retroactiva. Este debate surgió en las redes sociales después de que varios usuarios señalaran que Salinas Pliego cobraba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sus productos y servicios, pero no pagaba los impuestos correspondientes al SAT. En respuesta, el empresario calificó a los "Gobernicolas" de inventar impuestos, cambiando las leyes a su favor y aplicando estas leyes retroactivamente. El dueño de Elektra y Tv Azteca ilustró su argumento con un ejemplo, comparando la situación con la compra de una bebida: imaginó un escenario en el que el gobierno quisiera cobrar 50 pesos de impuestos por cada refresco consumido en los últimos años, a pesar de que esta ley no existía anteriormente. El empresario no solo rechazó la idea de pagar estos impuestos, sino que también expresó su frustración y desconfianza hacia el sistema tributario actual, alegando que los cobros son arbitrarios y aplicados de manera injusta. Este nuevo episodio en la controversia sobre los impuestos de Salinas Pliego ha generado una serie de reacciones mixtas en las redes sociales y ha reavivado el debate sobre la equidad fiscal en el país.

¿Cuánto debe Salinas Pliego en impuestos?

Hasta diciembre de 2022, las empresas de Ricardo Salinas Pliego acumulaban un adeudo de cerca de 32 mil millones de pesos ante el SAT. Los medios de comunicación han expuesto que la cantidad exacta es de 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2006 y 2013.