Con el objetivo de seguir aliviando la carga financiera de los trabajadores tras la pandemia del coronavirus, el Infonavit aprobó los criterios de aplicabilidad para beneficiar a más personas durante este año. El Infonavit anunció en un comunicado que a través del programa Responsabilidad Compartida, en lo que resta del 2020 convertirán 100 mil créditos más, de veces salario mínimo a pesos. Cabe destacar que hasta abril del año en curso se había beneficiado a un total de 186 mil 791 acreditados con descuentos al saldo acumulados superiores a 48 mil millones de pesos. Además, estas personas podrán beneficiarse de medidas de protección por COVID-19 si es que cumplen con los criterios de elegibilidad. De los 100 mil beneficiarios más que entrarán en el programa, el Infonavit informó que, el 93% de ellos gana menos de cuatro salarios mínimos diarios; es decir, 14 mil 786 pesos al mes.

¿En qué consiste el programa Responsabilidad Compartida?

Tiene el el objetivo de ayudar a los trabajadores a liquidar su financiamiento mediante la reestructuración de los créditos. Se aplicarán descuentos de en promedio de 55% para que los trabajadores concluyan con el pago del crédito. Esta medida se empezó a implementar en febrero del año pasado y busca ser una respuesta ante las denuncias de trabajadores con créditos que aseguran que por más que pagan a tiempo, el saldo de la deuda en lugar de bajar, aumenta, lo que los lleva a calificarlo como un crédito impagable. El objetivo de este programa es migrar los créditos originados en veces salarios mínimos (VSM) a pesos, lo que se traduce en mensualidades fijas hasta el término del pago del financiamiento. Cuando una persona tiene un crédito en VSM, el saldo se ajusta año con año, siguiendo aumento de los salarios mínimos en el país. Al migrar los créditos a pesos se establecen condiciones fijas para el resto del financiamiento.

Requisitos para acceder a la reestructuración

Contar con un crédito en veces salarios mínimos.

Ganar menos de 4 salarios mínimos, es decir, menos de 14 mil 786 pesos mensuales.

Ser mayor de 40 años.

Estar al corriente. No registrar retrasos en al menos los últimos 24 meses.

Que el crédito tenga más de 15 años.

Que el saldo del financiamiento se haya incrementado 1.5 veces al monto original prestado.

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