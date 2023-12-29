La autoridad estableció una prórroga para el periodo de convivencia entre ambas versiones hasta el 31 de marzo de 2024 Durante los últimos dos años, el Complemento Carta Porte (CCP) tuvo importantes cambios, tanto de normatividad como de criterios de la autoridad. Esta obligación inició en enero de 2022, pero actualmente se vive un 'período de gracia' en el que los contribuyentes sí deben emitirla, pero no serán sancionados si esta se emite con errores. Este período de gracia termina el 31 de diciembre de 2023. La consultora Fiscalia reseña que en septiembre de 2023 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la versión 3.0 de este documento, que entró en operación el 25 de noviembre de 2023. Pero actualmente existe un período de convivencia con la versión 2.0, que originalmente concluiría el 31 de diciembre de 2023. Pero Fiscalia informó que a través de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 2023, se estableció una prórroga para el período de convivencia entre ambas versiones hasta el 31 de marzo de 2024. En principio, sería el 1 de abril de 2024 la fecha en que inicie de manera obligatoria esta versión 3.0, salvo que el SAT otorgue algún plazo adicional. Lo anterior se prevé en el Transitorio Séptimo de la RMF 2024.