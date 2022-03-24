El sector público gastó más de lo que recaudó, lo que generó un déficit fiscal de 64 mil 533 mdp. En enero de 2022, el sector público tuvo un déficit fiscal de 64 mil 533 millones de pesos (mdp). E...

El sector público gastó más de lo que recaudó, lo que generó un déficit fiscal de 64 mil 533 mdp. En enero de 2022, el sector público tuvo un déficit fiscal de 64 mil 533 millones de pesos (mdp). Es decir, el gobierno gastó más de lo que se recaudó. De acuerdo con Reforma, dicho monto es 10.4 veces mayor al déficit que se registró en el mismo mes de 2021. La nota expone que durante enero pasado, los ingresos totales del sector público alcanzaron 701 mil 301 mdp, mientras que los gastos -incluyendo necesidades de financiamiento- sumaron 765 mil 834 mdp, lo que provocó el déficit de 64 mil 533 mdp. Según datos de la Secretaría de Hacienda citados el medio, este déficit obedeció, en buena medida, a que los ingresos tributarios se estancaron, porque sumaron 379 mil 838 mdp, una disminución anual de 0.2%. Lo anterior se debe principalmente a la caída del 56.3% de la recaudación del IEPS a gasolinas y diesel, impuesto que dejaron de pagar los consumidores por decreto federal para contrarrestar el alza en los precios internacionales.

El Gobierno federal enfrenta problemas de déficit fiscal

Ricardo Cantú, socio fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo al diario que desde 2008, el Gobierno federal enfrenta problemas de déficit fiscal. Pero el especialista en deuda pública señaló que no se han tomado medidas para enfrentar el déficit, pese a que no es sostenible gastar más de lo que se recauda. Si la recaudación sigue sin crecer al mismo nivel que el gasto, la única opción es incurrir en un mayor endeudamiento, alertó.

Es necesario que se gaste menos o se recaude más

Por eso, el especialista consideró que es necesario hacer un ajuste de tal manera que se gaste menos o se recaude más. Pero advirtió que el margen de maniobra a nivel de gasto es mucho más reducido que a nivel de recaudación, porque hay cosas que no se pueden reducir como las pensiones.