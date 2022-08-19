Según la Agencia Nacional de Aduanas México, el Aviso de Cruce facilitaría el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y sus medios de transporte, simplificando trámites con un solo sistema para todas las operaciones del despacho aduanero. Las operaciones de exportación a partir de la implementación del programa Aviso de Cruce no se registrarán correctamente debido a la falta de coordinación para el procesamiento de información entre la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los agentes aduanales que utilizaron el Aviso de Cruce reportaron a la ANAM la información de cada operación, pero por una falta de coordinación los datos no llegaron al fisco, explicó al diario Reforma, Rosaura Aguilar, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) y abogada titular de la agencia aduanal RB Group. El pasado 8 de agosto, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, solicitó a la ANAM suspender la implementación del proyecto Aviso de Cruce con el cual pretende facilitar el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y sus medios de transporte. El programa Aviso de Cruce, que entró en vigor el 1 de agosto y operó sólo una semana, es un esquema que da la opción de transmitir la información de los documentos aduaneros a través del portal web de la ANAM, datos que incluye detalles del tractor, como placas y empresa a la que pertenece, y para ello la unidad requiere un TAG. Como reportamos, el pasado 3 de agosto,la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) recomendó en un boletín interno a sus agremiados evitar realizar las modulaciones de los pedimentos bajo el nuevo sistema, ante un posible bloqueo de sus patentes por un incumplimiento en el proceso de despacho de mercancías. De acuerdo con el CCPM aunque la mercancía ya había pasado por alguna aduana, en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA) del SAT no se registró, debido a que los pedimentos tenían que aparecer como "desaduanados", lo cual no sucedió. La omisión ocurrió en importaciones y exportaciones, pero en las últimas si no se registra la operación durante los seis días posteriores a que se paga un pedimento, se bloquea la denominada patente (permiso a persona física para hacer despacho aduanal), de tal forma que se impide al agente aduanal hacer nuevos pedimentos. En importaciones ocurre después de 30 días, por eso aún no se sabe el impacto. Así lo reportó el diario. Según Aduanas, el AVC facilitaría el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y sus medios de transporte, simplificando trámites con un solo sistema para todas las operaciones del despacho aduanero. Sin embargo, el fisco opina que este proyecto afecta la adecuada realización de las funciones del órgano recaudador.