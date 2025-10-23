En un entorno económico cada vez más complejo, las empresas requieren más que nunca de profesionales capaces de interpretar datos financieros, diseñar estrategias fiscales y participar en decisiones de alto nivel. En este contexto, estudiar la licenciatura en contaduría en la escuela de negocios en México es una de las decisiones más estratégicas para quienes buscan un futuro profesional sólido, bien remunerado y con proyección internacional.

Una institución con casi un siglo de experiencia formando líderes financieros

Fundada hace más de 96 años a partir del Banco de México, la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) ha construido una reputación inigualable en la formación de profesionales de la contaduría. Su trayectoria, que roza el siglo, la convierte en un referente académico y empresarial en el país. La EBC no solo enseña contabilidad: prepara estrategas financieros con una sólida base empresarial, visión global y dominio de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial aplicada a las finanzas. La licenciatura en contaduría es la carrera insignia de la institución y está diseñada para responder a las necesidades actuales del mercado, ofreciendo una formación integral que combina conocimientos técnicos, visión de negocios y competencias digitales. Además, la escuela cuenta con la acreditación internacional ACBSP, que reconoce la excelencia educativa de sus programas con el máximo nivel: la “Full Accreditation”.

Por qué estudiar contaduría en la EBC

Aspecto EBC Otras universidades Experiencia académica Más de 96 años formando contadores líderes Entre 10 y 50 años en promedio Vínculos empresariales Alianzas con grandes corporaciones, bancos y firmas globales Vínculos limitados con el sector privado Uso de tecnología IA y análisis de datos integrados en el plan de estudios Enfoque tradicional en contabilidad Proyección profesional Oportunidades en firmas internacionales, consultorías y Big Four Campo laboral más limitado al ámbito local

Un mercado laboral con gran demanda y excelentes sueldos

Contrario a lo que se piensa, la contaduría no es una profesión tradicional en decadencia. En realidad, se encuentra en plena transformación. Según estimaciones de firmas especializadas, el sueldo promedio de un contador en México con menos de tres años de experiencia ronda los $20,000 mensuales, mientras que profesionales con especializaciones o cargos gerenciales pueden superar los $60,000 al mes. En puestos de dirección financiera, los ingresos rebasan con frecuencia los $100,000 mensuales. Además, el perfil de egreso de la EBC permite acceder a áreas en expansión como:

Contabilidad forense: detección de fraudes y delitos financieros.

detección de fraudes y delitos financieros. Consultoría internacional: asesoría a empresas globales en planeación fiscal y cumplimiento normativo.

asesoría a empresas globales en planeación fiscal y cumplimiento normativo. Inteligencia financiera: análisis de riesgos y toma de decisiones estratégicas.

análisis de riesgos y toma de decisiones estratégicas. Big Four: oportunidades en KPMG, Deloitte, PwC y EY, donde muchos egresados de la EBC lideran auditorías internacionales.

Formación con visión global y enfoque en el emprendimiento

La contaduría moderna ya no se limita a llevar libros contables o presentar declaraciones. Hoy, los contadores son piezas clave en el diseño de estrategias corporativas, la toma de decisiones financieras y la expansión de negocios a nuevos mercados. Por eso, la EBC fomenta un enfoque multidisciplinario que combina finanzas, tecnología, derecho fiscal y emprendimiento. Además, sus múltiples alianzas con empresas, organismos públicos e instituciones educativas permiten que los estudiantes participen en proyectos reales desde su formación, ampliando su red de contactos profesionales y abriendo puertas a oportunidades laborales antes de egresar.

Becas y apoyo al talento

La EBC tiene el firme compromiso de impulsar el talento a través de programas de becas que facilitan el acceso a la educación superior de calidad. Gracias a ello, cada año cientos de estudiantes con alto potencial logran completar su licenciatura y acceder a empleos altamente competitivos en el mercado financiero.