Es normal que en épocas decembrinas se regalen presentes, es por eso por lo que el SAT te dice qué regalos se pueden deducir y qué requisitos deben de cumplir. De acuerdo con el Servicio de Adminis...

Es normal que en épocas decembrinas se regalen presentes, es por eso por lo que el SAT te dice qué regalos se pueden deducir y qué requisitos deben de cumplir. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la hora de obsequiar presentes, algunos de estos se pueden deducir y aquí te decimos cuales son y qué requisitos deben de cumplir. El fisco menciona que estos presentes deducibles de impuestos son los que se otorgan a los clientes o trabajadores, siempre y cuando estén relacionados con la enajenación de algún producto o la prestación de un servicio, lo que significa que pueden considerarse como gastos indispensables. Como lo marca el articulo 27, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), estos gastos indispensables son los que se consideran necesarios para la actividad del contribuyente a excepción de que “se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria”, lo que significa que la empresa puede deducir los gastos navideños, siempre que acaten con lo antes mencionado.

¿Cuáles son los que sí se pueden deducir?

Algunos gastos que se pueden deducir son las cenas de fin de año, algunos presentes para los empleados como lo son los sorteos o las rifas, regalos para clientes y adornos navideños que se colocan en lugares en los que se reciben a los clientes. No obstante, para que sean deducibles deben de contar con lo siguiente:

Contar con la factura de compra o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que aparará la adquisición de éstos

Compra pagada con transferencia, tarjeta de crédito o débito o cheque

Contar con expediente y/o soporte documental de la lista de clientes, cotización de los regalos y recibos de pago

Cabe recordar que estos presentes entran en regalos empresariales, si pretendes hacer esto para regalos a amigos o familiares, esta operación no surtirá efecto.