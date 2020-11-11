Al 10 de noviembre se incorporaron alrededor de 48 empresas digitales al padrón del SAT, entre ellas HBO y Netflix. A día de hoy, alrededor de 48 servidores digitales se han incorporado al padrón d...

Al 10 de noviembre se incorporaron alrededor de 48 empresas digitales al padrón del SAT, entre ellas HBO y Netflix. A día de hoy, alrededor de 48 servidores digitales se han incorporado al padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el listado oficial de Hacienda publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el número de oficio 700-04-00-00-00-2020-15. "De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC", manifiesta el documento oficial. Dentro del listado aparece Nintendo, una de las empresas más grandes de videojuegos, así como Ea Swiss Sari y Riot Games. Servidores de streaming también se sumaron como Arcon Media, HBO, Netflix, ClaroVideo entre otros. Por parte de República Checa se dio de alta ante el SAT Socialbakers, que ayuda a las empresas a la gestión de perfiles en redes sociales.

Listado del SAT

Denominación o Razón Social Nombre comercial RFC Ciudad y País de origen Fecha de incripción en el RFC 1 Alexa Internet Alexa Internet AIN970501J32 Estados Unidos de América 09/06/2020 2 Airbnb Ireland Unlimited Company Airbnb Ireland Unlimited Company AIU120412G29 Irlanda 21/07/2020 3 Acorn Media Group, INC. Acorn Media Group, INC. AMG840410K2A Estados Unidos de América 19/10/2020 4 Amazon Services Europe S.A R.L. Amazon Services Europe S.A R.L. ASE030509UJ6 Gran Ducado de Luxemburgo 24/06/2020 5 Amazon Services International, INC. Amazon Services International, INC. ASI030624312 Estados Unidos de América 09/06/2020 6 Amazon.com Service LLC Amazon.com Services LLC ASL020118JS5 Estados Unidos de América 09/06/2020 7 Apple Services LATAM, LLC Apple ASL1908207Z2 Estados Unidos de América 30/07/2020 8 Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. BFL070605UE0 Estados Unidos de América 25/06/2020 9 Coursera, Inc. Coursera, Inc. CIN111007CZ8 Estados Unidos de América 13/07/2020 10 Carrentals.com,Inc Carrentals.com CIN141104QJ1 Estados Unidos de América 07/07/2020 11 Msci Limited Msci Limited COL0008171T0 Reino Unido 20/08/2020 12 Claro Video, LLC Claro Video CVL0609272C7 Estados Unidos de América 22/07/2020 13 DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. DiDi Mobility InformationTechnology PTE. LTD. DMI1712045J9 República deSingapur 04/09/2019 14 Expedia, INC. Expedia EIN131115UE7 Estados Unidos de América 22/06/2020 15 Expedia Lodging Partner Services SARL Expedia Lodging Partner Services SARL ELP091201J49 Confederación Suiza 25/08/2020 16 Expedia LX Partner Business, INC. Expedia Local Expert ELP151211DD5 Estados Unidos de América 08/07/2020 17 Ea Swiss Sarl Ea Swiss Sarl ESS191121QX3 Confederación Suiza 29/09/2020 18 Fender Digital LLC Fender Digital LLC FDL151231HH2 Estados Unidos de América 06/08/2020 19 Funimation Global Group, LLC Funimation Global Group, LLC FGG000901J50 Estados Unidos de América 14/10/2020 20 Facebook Payments International Limited Facebook Payments International Limited FPI110310M26 Irlanda 17/08/2020 21 Faceboook Technologies Ireland Limited Faceboook Technologies Ireland Limited FTI141010SU2 Irlanda 18/08/2020 22 Hotmart B.V. Hotmart B.V. HBV140327SE4 Reino de los países bajos 16/10/2020 23 HBO Digital Latin America LLC HBO Digital Latin America LLC HDL170310NP7 Estados Unidos de América 16/07/2020 24 Homeaway.com, INC. Homeaway.com, INC. HIN050121KJ5 Estados Unidos de América 23/06/2020 25 Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited HSH1004271Z0 Hong Kong 15/07/2020 26 Homeaway UK LIMITED Homeaway HUL9601305U0 Reino Unido 23/06/2020 27 IMDb.com, INC. IMDb.com, INC. IIN071205L63 Estados Unidos de América 29/06/2020 28 Linkedin Ireland Unlimited Company Linkedin LIU091111UIA Irlanda 29/07/2020 29 Microsoft Corporation Microsoft Corporation MCO091123MR8 Estados Unidos de América 02/06/2020 30 Msci Esg Research (UK) Limited Msci Esg Research (UK) Limited MER1312111T6 Reino Unido 06/08/2020 31 The Mind Hub Company, S.L. The Mind Hub Company, S.L. MHC190614CM6 Reino de España 09/07/2020 32 Moco Studios Private Limited Moco Studios Private Limited MSP1712191HA República de Singapur 16/07/2020 33 Nintendo Of America INC. Nintendo Of America INC. NAI820223GR3 Estados Unidos de América 05/10/2020 34 Netflix International B.V. Netflix International B.V. NIB110729FX4 Reino de los países bajos 01/06/2020 35 NBA Properties, INC. NBA Properties, INC. NPI670830GU1 Estados Unidos de América 26/08/2020 36 Overtier Operations Overtier OOP170215BQ2 Islas Caimán 11/09/2020 37 Riot Games, INC. Riot Games, INC. RGI060509CE2 Estados Unidos de América 02/09/2020 38 Roku, INC. Roku, INC. RIN080201H69 Estados Unidos de América 10/07/2020 39 Rebuilding Technology PTE. LTD Rebuilding Technology PTE. LTD RTP181221NE7 República de Singapur 04/09/2019 40 Spotify AB Spotify AB SAB060412Q81 Reino de Suecia 20/07/2020 41 Sportradar Ag Sportradar Ag SAG070131B32 Confederación Suiza 01/10/2020 42 Socialbakers A.S. Socialbakers A.S. SAS100414QU4 República Checa 01/09/2020 43 S&P Opco, LLC S&P Opco, LLC SOL120629CC4 Estados Unidos de América 28/10/2020 44 Social Online Payments Limited Social Online Payments Limited SOP110313V65 Irlanda 27/08/2020 45 Uber B.V. Uber B.V. UBV121024TN8 Reino de los países bajos 10/07/2019 46 Vorwerk International & Co. Kmg Vorwerk VIA950721IH2 Confederación Suiza 04/09/2020 47 Verticales Intercom, Sociedad Limitada Verticales Intercom, Sociedad Limitada VIL071126SJ6 Reino de España 09/07/2020 48 Zoom Video Communications, INC. Zoom Video Communications, INC ZVC110421C76 Estados Unidos de América 17/06/2020

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