El gobierno federal amplió los beneficios fiscales de la Zona Libre de Chetumal hasta 2025, permitiendo exenciones de impuestos clave para fomentar el comercio y fortalecer la economía local

El gobierno federal amplió los beneficios fiscales de la Zona Libre de Chetumal hasta 2025, permitiendo exenciones de impuestos clave para fomentar el comercio y fortalecer la economía local

La Zona Libre de Chetumal, ubicada en la frontera entre México y Belice, cerca de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, es una región comercial especial donde los productos importados están exentos de impuestos. Esto la convierte en un destino atractivo para quienes buscan bienes a precios competitivos.

El gobierno federal ha emitido un nuevo decreto que extiende la vigencia de esta zona hasta el 31 de diciembre de 2025. El anuncio se publicó el 31 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y busca fortalecer la economía de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Historia del decreto

El decreto original, emitido el 31 de diciembre de 2020 y modificado el 18 de noviembre de 2022, establece exenciones al impuesto general de importación y estímulos fiscales en derechos de trámite aduanero. Estas medidas benefician a empresas con registro vigente y buscan fomentar el comercio internacional en la región.

En abril de 2024, un nuevo decreto amplió estos beneficios a los locatarios del "Tianguis del Bienestar" y extendió la desgravación de mercancías extranjeras hasta el 30 de septiembre de 2030.

Modificaciones y beneficios actuales

De acuerdo con IDC Online, las principales disposiciones de la reforma incluyen:

Extensión de los beneficios fiscales hasta el 31 de diciembre de 2025.

Mantenimiento de exenciones al impuesto general de importación para mercancías específicas.

Continuidad de los estímulos fiscales en IVA, ISR y derechos de trámite aduanero.

Estas medidas, que entraron en vigor el 2 de enero de 2025, forman parte de la estrategia federal para impulsar la competitividad empresarial, promover el consumo local y fortalecer la economía de la región.