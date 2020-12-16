Con la pensión para el bienestar de los adultos mayores 2020, los beneficiarios podrán recibir 2 mil 700 pesos en 2021.

El programa para el bienestar de las personas adultas mayores apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país, y mayores de 65 años en comunidades indígenas. Se trata de una de las pensiones para el bienestar otorgadas por el Gobierno de México. El objetivo del programa es contribuir al bienestar de la población adulta mayor a través del otorgamiento de una pensión no contributiva. Es decir, no se requiere de aportaciones por parte de los beneficiarios para su otorgamiento. De acuerdo a información publicada por el portal de noticias financieras Oink Oink, durante el 2020 se invirtieron 129 mil millones de pesos (mdp) para que 8 millones de personas fueran beneficiadas con este programa. De esta cifra, 4.5 millones son mujeres y 3.5 son hombres. Los adultos mayores que este año recibieron la pensión para el bienestar, se les estuvo dando cada dos meses 2 mil 620 pesos. Para el 2021, la ayuda aumentará a 2 mil 700 pesos.

Requisitos para tramitar la pensión para el bienestar de los adultos mayores 2021

Los adultos mayores que quieran ser parte del programa para el bienestar de las personas adultas mayores, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 68 años cumplidos. Personas que pertenecen a comunidades indígenas pueden aplicar desde la edad de 65.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de no más de tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Para solicitar la pensión, las personas interesadas deben acudir a la delegación de la Secretaría del Bienestar más cercana. Aunque también pueden llamar a la Línea del Bienestar, al número 800 639 4264 para registrarse y después un servidor de la nación irá a su hogar para completar el trámite. Todos los servicios para el trámite de la pensión son gratuitos, y el apoyo económico se entregará de manera directa, sin intermediarios, mediante el uso de una tarjeta bancaria. Con información de Oink Oink https://www.oinkoink.com.mx/tag/pension-para-el-bienestar-de-los-adultos-mayores-2019/

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