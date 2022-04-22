Raquel Buenrostro informó que encontraron puertos de usuarios que podían acceder a los datos del SAT. Por lo menos 40 mil personas accedieron a una fuga de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En conferencia de prensa, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, informó que encontraron tres cables que salían de los servidores del fisco a instituciones no gubernamentales. “Los primeros tres meses que estuvimos aquí encontramos tres cables que salían de los servidores del SAT (…) salían de aquí a instituciones”, expuso la funcionaria. Además, explicó que se encontraron 5 mil puertos de usuarios con acceso a toda la información del SAT y que sus identidades no son localizables pues se encuentran bajo seudónimos. "Olvídense de que se roban la información en el USB o lo hace un asesor fiscal que está ahí en la oficina. No, no. Había tres cables en los servidores", comentó la titular del organismo. En enero reportamos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó de sitios web que venden paquetes de datos personales, con lo que atentan contra la privacidad, intimidad y seguridad de la ciudadanía.

Venden hasta datos fiscales

Desde la Clave Única de Registro Personal (CURP), el Registro Federal del Contribuyente (RFC), el registros de vehículos, inmuebles, juicios, antecedentes penales o listas negras del SAT, se ponen a la venta ilegalmente por diferentes páginas de internet. En los reportes a la línea de seguridad del Consejo se han denunciado los sitios web que ofertan información personal; ese material puede ser empleado para extorsionar, defraudar o robar identidad. De acuerdo con La Jornada, la reciente fuga de datos del SAT se prolongó entre 10 y 15 años y la información estuvo expuesta a 250 personas en entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Instituto Nacional Electoral. "¿Quién tiene la información? La tenía un montón de gente que ni siquiera sabemos quiénes son. Por lo menos 40 mil personas que quién sabe quiénes sean, para quién trabajen. A algunas las tenemos identificadas, a otras no (...) "Así que, ¿quién tiene la información del SAT? Hasta ahora casi 40 mil personas, pero seguramente no son los únicos", agregó la funcionaria.