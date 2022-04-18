Piden al SAT retener de manera electrónica el impuesto a los funcionarios municipales para evitar las malas prácticas La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, Karina Corona Serrano, dijo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debería retener por medio electrónico el impuesto sobre la renta (ISR) de los funcionarios municipales. De acuerdo con El Sol de Hidalgo, Corona Serrano dijo que lo anterior evitaría las “malas prácticas” de los alcaldes que retienen el ISR a sus empleados, pero no lo enteran al fisco y disponen de él afectando a la Hacienda Pública y al contribuyente que no puede tener saldo a favor en su declaración. “El SAT no pone ese candado porque son las arcas municipales donde se depositan y es responsabilidad del Contralor enterarlo, no lo puedes tocar ni disponer, es dinero que no es del alcalde”, señaló. El ISR es un impuesto que se aplica en todas las ganancias que aumenten el patrimonio de las personas físicas y morales. De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el SAT está facultado para vigilar los gastos e ingresos de aquellos que está inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y sancionar a quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales. Estas son algunas multas que el SAT implementó este año:

Para las personas mayores de 18 años de edad que tengan una actividad económica y no están registrados en el Registro Federal de Contribuyentes, la multa será desde 3 mil 870 a los 11 mil 600 pesos.

Cuando una factura esté mal emitida sin los datos complementarios, la multa será de 400 a 600 pesos.

Por no enviar la factura a los clientes o si se envía sin cumplir todos los requisitos, las multas irán desde los 17 mil pesos a los 93 mil 330.

Quienes cancelen su Comprobante Fiscal Digital fuera de tiempo, serán acreedores de una multa del 5% al 10% del monto de cada factura.

Si las personas físicas no presentan su declaración anual; la multa va desde los mil 400 pesos a los 38 mil 730 pesos.

Por cada declaración, constancia, solicitud o aviso que se presente fuera del plazo señalado la cantidad va desde los mil 400 pesos a los 34 mil 730.