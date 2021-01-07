El presidente recientemente culpó al outsourcing por la pérdida de 277 mil empleos en diciembre pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia mañanera de ayer 6 de enero que la eliminación del outsourcing va en serio. Al ser cuestionado sobre la utilización del outsourcing por parte del Gobierno de México, el mandatario reconoció que el Gobierno federal seguramente utiliza el outsourcing, pero dijo que se tiene que eliminar. “Sí hay (subcontratación en el gobierno) seguramente y se tienen que eliminar, pero son procesos. Tenemos que reformar la ley y que quede completamente prohibido, y además poner el ejemplo en el gobierno para que no se utilicen estas prácticas, si es que hay dependencias del gobierno que contratan trabajadores y los despiden para no pagarles aguinaldo u otras prestaciones. Eso es completamente indebido. Entonces, va en serio el que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación”, expresó el presidente. López Obrador adelantó que tienen previsto que para el primer trimestre del 2021 se tenga lista la iniciativa que se discutirá y aprobará en el Congreso de la Unión. El mandatario recordó que la iniciativa ya está en el Congreso de la Unión, pero dijo que se están buscando acuerdos y que estaban esperando a ver si los empresarios que utilizan el outsourcing reaccionaban, para que no sucediera lo mismo de otros años. Pero dijo que se continúa con malas prácticas. Por eso, el presidente dijo que se debe eliminar el outsourcing o subcontratación. El 9 de diciembre pasado, López Obrador firmó un acuerdo con representantes de la iniciativa privada y el sector obrero para regular el outsourcing o subcontratación. Por eso, la discusión de la reforma al outsourcing se pospuso hasta febrero.

Culpó al outsourcing por pérdida empleos en diciembre

Recientemente, en un mensaje difundido en sus redes sociales, López Obrador reconoció que en diciembre se perdieron 277 mil empleos, y dijo que fue por culpa del outsourcing. “Se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagar las prestaciones, para no entregarles aguinaldos”, afirmó. Puedes ver la versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí / Fecha de publicación: 6 de enero de 2021.

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