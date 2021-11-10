Una auditoría encontró que una empresa contratada por el SAT y Palacio Nacional es una presunta evasora. De acuerdo con una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el ...

Una auditoría encontró que una empresa contratada por el SAT y Palacio Nacional es una presunta evasora. De acuerdo con una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrató a una empresa que no cumplió con sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con más de 100 trabajadores. El fin de semana la ASF entregó al Congreso la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020. En el documento se señala que el SAT contrató al proveedor Decoaro y Supervisión, S.A. de C.V. De acuerdo con El Universal, la empresa no inscribió a 110 trabajadores al Seguro Social. Estos trabajadores estaban encargados de limpiar oficinas públicas. Por esta situación, la ASF calificó a la empresa como “presunta evasora” y recomendó al SAT y al IMSS que hicieran auditorías para asegurarse de que cumplió con sus obligaciones.

Ya estaba en la mira

En diciembre del año pasado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que la empresa no había cumplido con sus obligaciones laborales. De acuerdo con MCCI, la empresa consiguió 23 contratos por 185 millones de pesos entre 2019 y 2020 para trabajos de limpieza en Palacio Nacional y otras dependencias. MCCI detectó que el domicilio fiscal de la empresa era un departamento en la calle Azafrán 489, en Iztacalco.

Desde 2020, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación y Limpieza había solicitado ante la Coordinación de Cobranza del Seguro Social que revise si la empresa ha cumplido con sus obligaciones. Como señala MCCI, la empresa ha conseguido más contratos en 2021 por más de 50 millones de pesos. Estos contratos involucran al SAT, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Diconsa y el Centro de Investigación en Química Aplicada.

Puedes leer más al respecto en este enlace. Con información de El Universal y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad https://www.eluniversal.com.mx/nacion/contrata-el-sat-empresa-evasora https://contralacorrupcion.mx/empresa-contratada-para-limpiar-palacio-nacional-eludio-el-imss-de-afanadores/

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