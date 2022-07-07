El sistema permitirá centralizar información, homologar criterios y generar reportes estadísticos para el análisis de datos y toma de decisiones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)...

El sistema permitirá centralizar información, homologar criterios y generar reportes estadísticos para el análisis de datos y toma de decisiones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente diseñó el Sistema Integral para la Atención de Quejas, Denuncias, Accidentes y Siniestros (SIQADE). De acuerdo con IDC Online, dicho sistema será una herramienta fundamental para la atención, el seguimiento y la supervisión de quejas, denuncias, accidentes y siniestros de los que tenga conocimiento la STPS. Lo anterior se debe a que el sistema permitirá centralizar información, homologar criterios y generar reportes estadísticos para el análisis de datos y toma de decisiones. La nota indica que el SIQADE se compone de tres módulos:

Quejas . Útil para el seguimiento y atención de estas, señalando fecha de registro, el centro de trabajo involucrado, descripción, y estatus, a fin de llevar a cabo un monitoreo permanente sobre la respuesta que le dan las Oficinas de Representación Federal de Trabajo, y en su caso, determinar las acciones de supervisión encaminadas a mejorar la atención ciudadana.

. Útil para el seguimiento y atención de estas, señalando fecha de registro, el centro de trabajo involucrado, descripción, y estatus, a fin de llevar a cabo un monitoreo permanente sobre la respuesta que le dan las Oficinas de Representación Federal de Trabajo, y en su caso, determinar las acciones de supervisión encaminadas a mejorar la atención ciudadana. Denuncias . Está enfocado a recabar las acusaciones en contra de cualquier servidor público relacionado con su actuación en la inspección, con el propósito de detectar posibles actos contrarios a la normatividad o hechos de corrupción, lo que permitirá implementar las medidas de supervisión de manera focalizada y un seguimiento puntual en la atención de estas.

. Está enfocado a recabar las acusaciones en contra de cualquier servidor público relacionado con su actuación en la inspección, con el propósito de detectar posibles actos contrarios a la normatividad o hechos de corrupción, lo que permitirá implementar las medidas de supervisión de manera focalizada y un seguimiento puntual en la atención de estas. Accidentes y siniestros. Aquí se recopilan datos sobre los riesgos laborales, tales como la fecha y lugar de su acontecimiento (la entidad, alcaldía o municipio), el tipo, la situación actual del mismo y las acciones implementadas; ello para monitorear permanentemente la atención a los accidentes y las acciones que en materia de inspección se realicen, así como las medidas precautorias que se lleguen a ejecutar.

Respecto de la actuación inspectora, IDC Online indicó que la STPS realizará dos tipos de supervisiones:

Presenciales, las cuales podrán ser motivadas por las denuncias ciudadanas presentadas en contra de servidores públicos, o de forma aleatoria.

Documentales, donde se examinarán los expedientes del proceso de inspección, a fin de acudir a los centros de trabajo para corroborar los hechos asentados por los inspectores federales del trabajo a nivel nacional.