Se trata del mayor monto recaudado en la historia de México por este concepto; no hubo necesidad de iniciar juicio en contra de las empresas involucradas.

Se trata del mayor monto recaudado en la historia de México por este concepto; no hubo necesidad de iniciar juicio en contra de las empresas involucradas.

En el Segundo Informe de Gobierno, documento presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obgrador, se informa que el Servicio de administración Tributaria (SAT), durante el primer semestre de 2020, cobró 219 mil 500 millones de pesos por actos de fiscalización a través del programa combate a la evasión fiscal, sin necesidad de judicializar los casos. Se trata del mayor monto que se ha recaudado durante un periodo comparable en la historia.

También se llevaron a cabo diversas acciones para erradicar la evasión fiscal, como la atención en el primer semestre del año a mil 285 denuncias, de las cuales 953 procedieron para un análisis y atención. Esto significa un aumento del 15% con respecto al mismo periodo del 2019.

Se presentaron 33 denuncias por delitos penales a la fiscalía de la República (FGR) en contra de 62 servidores públicos del SAT en 2020, esto representa un aumento del 265%, pues, solamente se presentaron 19 denuncias en 2019.

También se consignaron tres denuncias por parte de la FGR y se emitió una sentencia con acuerdo reparatorio en contra de un servidor público de la Institución por el delito de robo en recinto fiscal.

SAT identificó 9 mil 663 factureras

También señala la identificación por parte del SAT de 9 mil 663 factureras. Las operaciones realizadas por éstas sumaron más de 339 mil millones de pesos.

Puedes revisar el segundo informe del presidente aquí. / Publicado: 01 septiembre 2020

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