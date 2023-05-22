El problema se está presentando con contribuyentes que tienen nombres registrados con comillas, porque ocasiona un error al timbrar el CFDI La versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica debe contener, como uno de sus requisitos principales, el nombre del receptor de manera que coincida plenamente con aquel registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). De acuerdo con Fiscalia, este nuevo requisito es uno de los factores que incrementó la complejidad y burocracia a la hora de emitir una factura. Esto se debe a que los emisores deben asegurarse de que el nombre proporcionado coincide “al punto y coma” con el nombre registrado en el RFC. Los nombres deben escribirse en mayúsculas, sin acentos, sin caracteres especiales y omitiendo el régimen societario (SA, SA de CV, SC, S de RL, etcétera).

Problema con los nombres que tienen caracteres especiales

Pero el artículo indica que existen contribuyentes cuyos nombres están registrados en el RFC con caracteres especiales o puntuaciones que, en términos generales, no deberían tener, pero que, puesto que así están registrados en el RFC, es así, tal cual, como deben ser expedidas las facturas. Fiscalia explicó que un problema que se está presentando es con contribuyentes que tienen nombres registrados con comillas. Por ejemplo, una compañía que tiene registrado su nombre en el RFC como “EMPRESA DE PRODUCCIÓN” En este caso, el nombre de la empresa está registrado entre comillas, y sólo introduciéndolo así es como sería validado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para efectos del timbrado. Si el nombre se registra sin comillas, se rechazaría el timbrado indicando que el nombre no corresponde a aquél asociado al RFC. El Contribuyente

Solución

Podría pensarse que la solución es simplemente registrar el nombre de la empresa incluyendo las comillas. Pero esto no funcionará, porque dentro del archivo XML, el nombre debe ir entre comillas, y el lenguaje XML no acepta las “dobles comillas”. Es decir, para incluir el nombre con las comillas, en el XML quedaría de la siguiente manera: ““EMPRESA DE PRODUCCIÓN””. Pero en el lenguaje XML esto no es permitido, y el XML no tendría una estructura válida. Por eso, Fiscalia considera que lo que procede es que el contribuyente tramite un aviso al RFC para modificar su nombre, o que solicite al SAT la corrección de datos mediante un caso de aclaración.