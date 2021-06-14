Una de las razones es porque el SAT fortaleció la fiscalización, de acuerdo con el presidente del Colegio de Contadores Públicos de León.

Una de las razones es porque el SAT fortaleció la fiscalización, de acuerdo con el presidente del Colegio de Contadores Públicos de León.

Durante una reunión privada con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no aumentar los impuestos. “No van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado”, afirmó el mandatario. Aunque en México no han aumentado los impuestos durante la administración de López Obrador, sí se fortaleció el procedimiento de fiscalización. Por eso, los contribuyentes pagan más al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior repercute en una escalada de precios en los productos básicos, una mayor inflación y un alto costo para la economía familiar, dijo al periódico AM Juan Gabriel Hernández Villalobos, presidente del Colegio de Contadores Públicos de León. El especialista también dijo que muchas personas dejaron de pagar impuestos por la crisis financiera a causa de la pandemia. Pero advirtió que tarde que temprano tendrán que pagar los impuestos que les corresponden, y los recargos por no haber cumplido a tiempo con sus obligaciones fiscales.

Con información del periódico AM.

https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Sin-aumento-de-impuestos-mexicanos-pagan-mas-al-SAT--20210609-0020.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.