El Banxico incrementó 25 puntos base la tasa de interés referencial y modificó su pronostico de inflación a 6.8%. El Banco de México (Banxico), a través de la Junta de Gobierno, decidió ayer por votación dividida un aumento de 25 puntos base a su tasa de referencia para quedar en un 5%, esto derivado de las presiones inflacionarias globales e internas, las cuales afectan a la inflación anual general y subyacente. https://twitter.com/Banxico/status/1458872839180734491?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1458873479525289991%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2\_&ref\_url=https%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F1111%2Fdinero-y-economia%2Fbanxico-eleva-a-5-tasa-de-interes-y-pronostico-de-inflacion-a-6-8%2F En esta junta votaron a favor Alejandro Díaz de León Carrillo, Galia Borja Gómez, Irene Espinoza Cantellano y Jonathan Heath; mientras que solo Gerardo Esquivel se pronunció a favor de mantener la tasa actual de 4.75% Además, también se modificó a la alza el pronóstico de inflación para el año en curso, dejándola en 6.8% en comparación con el 6.2% previo, siendo el nivel más alto en las últimas dos décadas. Respecto a la inflación subyacente, se revisó el alza en el pronóstico para el cierre de año de 5.3 a 5.5%.

Previsiones de inflación

En cuanto a las previsiones de inflación se menciona que están sujetas a riesgos como presiones inflacionarias externas, presiones de costos, persistencia en la inflación subyacente, depreciación cambiaria y los aumentos de precios agropecuarios. "Las expectativas de inflación general y subyacente para 2021, los próximos 12 meses y 2022 volvieron a incrementarse, mientras que las de largo plazo se han mantenido estables en niveles superiores a la meta", informó el Banxico en un comunicado. Por su parte, en cuanto a riesgos a la baja están consideradas la ampliación de la brecha negativa de producto, medidas de distanciamiento social y la apreciación cambiaria. “Se considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorios. No obstante, el horizonte en el que podrían afectarla es incierto, han impactado a un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable, aumentando los riesgos para la formación de precios y las expectativas de inflación”.

Depreciación en el cambio

Además, como menciona Proceso, en los mercados financieros nacionales, el tipo de cambio presentó una volatilidad, así como una cierta depreciación, aumentando la tasa de interés a corto plazo, mientras que las de mayor plazo presentaron ajustes influidas por condiciones externas. Sin embargo, como menciona Informador Mx, los analistas ya esperaban que se tomara esta decisión después de revelarse el lunes que la tasa de inflación general en México subió durante octubre hasta el 6.24% interanual, siendo este su mayor nivel desde finales de 2017. La inflación global sigue aumentando, derivada de los cuellos de botella en la producción, los estímulos el gasto y su recomposición en mercancías, además de los incrementos en los precios de los alimentos y energéticos, y la reapertura de algunos servicios, esto por la evolución a ritmos diferentes de los países en cuanto a la pandemia. Con información de Reforma, Informador Mx, Aristegui Noticias y Proceso https://www.reforma.com/eleva-banxico-tasa-a-5-y-pronostico-de-inflacion-a-6-8/ar2295376?v=9 https://www.informador.mx/economia/Banxico-eleva-la-tasa-de-interes-al-5-en-medio-de-alta-inflacion-20211111-0097.html https://aristeguinoticias.com/1111/dinero-y-economia/banxico-eleva-a-5-tasa-de-interes-y-pronostico-de-inflacion-a-6-8/ https://www.proceso.com.mx/economia/2021/11/11/por-cuarta-vez-banxico-eleva-su-tasa-de-interes-interbancaria-5-275658.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.