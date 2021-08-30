La falta de pago de las cuotas obrero patronales le costaba al IMSS más de 700 millones de pesos al año. La falta de pago de las cuotas obrero patronales en la subcontratación le cuesta al Institut...

La falta de pago de las cuotas obrero patronales le costaba al IMSS más de 700 millones de pesos al año. La falta de pago de las cuotas obrero patronales en la subcontratación le cuesta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 773 millones de pesos al año. Durante su participación en el Congreso para el Combate contra el Lavado de Dinero, Zoé Robledo, director del IMSS, también señaló que la subcontratación permite una cotización más baja en el salario. De acuerdo con el funcionario, para los trabajadores subcontratados la cotización promedio del salario base es de 243 pesos; en cambio, para los contratados es de 386 pesos.

No habrá prórroga

Robledo también dijo que una nueva prórroga a la reforma es poco probable, ya que se han visto buenos resultados. En este sentido, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, explicó que antes de la prórroga 250 mil trabajadores eran migrados a la semana. Después de la misma, el número bajó a 100 mil. Para la funcionaria, esto significa que la gran mayoría de las empresas ya cumplió con los requisitos dela reforma. Desde noviembre del año pasado hasta el 22 de agosto, 2.7 millones de trabajadores han salido del outsourcing:

1.9 millones permanecieron en el mismo giro económico.

750 mil trabajadores cambiaron a otra actividad económica.

Con información de Reforma y El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/26/subcontratacion-provocaba-afectaciones-al-imss-zoe-robledo-329770.html https://www.reforma.com/afecta-subcontratacion-en-773-mdp-al-ano-al-imss/ar2247240?v=6

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