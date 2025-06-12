Una nueva disposición del INFONAVIT, presentada como facultativa, introduce una obligación operativa no prevista en la ley. Especialistas de la consultora Fiscalia advierten sobre los riesgos jurídicos y operativos para los patrones. Con la entrada en vigor del nuevo esquema de descuentos del Infonavit, prevista para el cuarto bimestre de 2025, se ha iniciado una campaña institucional para orientar a los patrones sobre los cambios que implica esta reforma. El Instituto está enviando comunicados oficiales por sus canales y vía correo electrónico, donde se aclaran algunos puntos clave y se introduce una novedad que ha generado inquietud en el sector empresarial. El comunicado confirma lo que ya se sabía: a partir del 1 de julio de 2025, los patrones deberán realizar descuentos durante todos los días del bimestre en que haya existido relación laboral, sin importar si el trabajador estuvo de incapacidad o con ausencias. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue un nuevo elemento no anunciado previamente: la posibilidad —o más bien, necesidad— de presentar una “aclaración patronal” cuando el salario del trabajador no alcance a cubrir el total del descuento. Aunque el documento utiliza un lenguaje aparentemente opcional (“podrás presentar la aclaración”), se incluye dentro de una guía de cumplimiento oficial. En la práctica, esto ha sido interpretado como una obligación implícita.

Un cambio no anunciado... ni reglamentado

Lo preocupante, según advierten los especialistas de la consultora Fiscalia, es que esta nueva figura no tiene sustento en ninguna ley, reglamento o decreto publicado oficialmente. Es decir, se trata de una obligación informal: no está escrita en la ley, pero sí se espera que se cumpla. Este tipo de cambios genera múltiples problemas para las empresas. No hay un formato establecido, plazos claros ni información sobre qué efectos tendría no presentar la aclaración. Además, puede representar una carga adicional significativa para empleadores con alta rotación o estructuras complejas de nómina.

Riesgos legales y operativos

Fiscalia explica que imponer este tipo de obligaciones sin respaldo legal puede afectar la seguridad jurídica de los patrones. Entre los principales riesgos destacan: •⁠ ⁠Incertidumbre sobre si realmente es obligatorio. •⁠ ⁠Posibles sanciones por incumplimiento, aun cuando no hay reglas claras. •⁠ ⁠Complicaciones en auditorías o revisiones por parte del INFONAVIT. •⁠ ⁠Aumento en los errores administrativos por falta de lineamientos.

¿Y cómo se presenta la aclaración?

Hasta ahora, el INFONAVIT ha dicho que se podrá presentar en el Portal Empresarial. Sin embargo, no se ha publicado un instructivo ni se ha habilitado una herramienta específica. No se sabe si se deberá hacer por trabajador, por periodo, o qué consecuencias habría si no se realiza. Fiscalia considera que podría tratarse de un formulario en línea donde se reporte el monto no descontado, o una especie de declaración administrativa del patrón que sirva como constancia. Aun así, cualquier error o discrepancia podría ser usado en su contra.

¿Qué pueden hacer los patrones?

Ante esta incertidumbre, los especialistas de Fiscalia recomiendan a las empresas: •⁠ ⁠Revisar con frecuencia el Portal Empresarial para detectar nuevas funciones o avisos. •⁠ ⁠Documentar cuidadosamente los casos donde el salario no permita hacer el descuento completo. •⁠ ⁠No aplicar descuentos que superen el salario devengado, como establece la Ley Federal del Trabajo. •⁠ ⁠Asignar personal interno responsable de dar seguimiento y cargar posibles aclaraciones. •⁠ ⁠Solicitar formalmente al INFONAVIT que publique lineamientos claros, con base normativa, para evitar malentendidos. •⁠ ⁠Usar software especializado en nómina que ayude a identificar automáticamente los casos donde se requiere aclaración. La introducción silenciosa de la “aclaración patronal” como mecanismo para casos en los que el salario del trabajador no cubre el monto completo del descuento ha encendido las alertas. Aunque se presenta como una herramienta operativa, su origen informal y la falta de reglas claras la convierten en un riesgo latente para los empleadores.