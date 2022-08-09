El trámite de la Constancia de Situación Fiscal fue uno de los más solicitados y por el que hubo más visitas presenciales a las oficinas del SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en el primer semestre de 2022 atendió 20 millones 869 mil 627 trámites de contribuyentes de forma presencial y a través de la plataforma SAT ID, cifra que está cerca de triplicar las 7 millones 110 mil 452 atenciones en el mismo periodo del año pasado. Lo anterior representa un aumento de 193.5 por ciento respecto a 2021, e incluso 152.9 por ciento frente a 2019, antes de la emergencia sanitaria por Covid-19, de acuerdo con La Jornada. La mayor demanda fue para obtener la Constancia de Situación Fiscal, dicho documento fue solicitado por empresas para poder cumplir con los nuevos requisitos de la versión 4.0 de la factura electrónica y para el llenado de los recibos de nómina.

Aumenta atención del SAT

La autoridad fiscal detalló en su Informe Tributario que atendió 12 millones 58 mil 91 trámites de manera presencial en la primera mitad del año, lo que representa 198 por ciento más que el año pasado y también creció 187.5 por ciento el uso de la plataforma y herramienta SAT ID, por medio de la que se pueden generar o renovar contraseñas, renovar e.firma para personas físicas. Asimismo, el SAT informó que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 se registraron 8 millones 811 mil 536 nuevos folios de SAT ID, es decir 187% más que durante el mismo periodo del año anterior. En su informe también dio a conocer que en el segundo trimestre del año los ingresos tributarios alcanzaron 2 billones 52 mil 104 millones de pesos, lo que significa un cumplimiento de 100.4% respecto a la Ley de Ingresos de la Federación y un crecimiento anual real de 2.8%, es decir, 195.9 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo de 2021. En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la recaudación tributaria registró 2 billones 49 mil 680.5 millones de pesos (mdp). Lo anterior representó un incremento real anual de 2.7% con respecto a los primeros seis meses de 2021. La SHCP señaló que el incremento de la recaudación sucedió a pesar de la menor recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles y el subsidio complementario. Excluyendo este efecto, la recaudación fue superior a lo previsto en 172 mil 842 mdp y en 11.9% real anual, hilando siete meses de crecimiento anual consecutivo.