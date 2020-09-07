El cantante Enrique Guzmán a través de su cuenta de Twitter afirmó que después de varios trámites pudo arreglar su situación con el SAT. Enrique Guzmán, famoso cantante de rock & roll de 77 años de edad, anunció a través de su cuenta de twitter que, tras un año de trámites, finalmente arregló su situación financiera con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “La justicia es lenta pero llega. Recibimos el acuerdo para liberar FINALMENTE mis cuentas!!!!” https://twitter.com/enriqueguzman/status/1302300029432938497 El 2 de septiembre del 2019 le fueron congeladas sus cuentas bancarias por un supuesto crédito fiscal; el cantante alegó que la situación señalada por el SAT era falsa. Sin embargo, más tarde el SAT le contestó a Enrique Guzman a través de un comunicado de la siguiente manera: “Es obligación de todos los mexicanos pagar sus impuestos, en ese sentido el SAT lleva a cabo las acciones correspondientes para que se cumpla con la obligación”. El SAT le congeló al padre de la también cantante Alejandra Guzmán una cuenta bancaria de 3 millones de pesos, por supuestos adeudos fiscales; ante ese hecho el cantante interpuso un amparo. “Desde agosto no puedo disponer de ese dinero, que son más de tres millones de pesos, pues me congelaron mis cuentas porque supuestamente tenía un adeudo con ellos, pero a la fecha no me dicen cuánto debo para llegar a un acuerdo; yo realmente estoy en toda la disposición”, comentó Guzman en aquel entonces.
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