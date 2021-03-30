La propuesta para topar el reparto de utilidades podría llevar a la quiebra a varias pymes. Desde el año pasado, trabajadores, empresarios y el gobierno federal han debatido sobre un nuevo esquema ...

La propuesta para topar el reparto de utilidades podría llevar a la quiebra a varias pymes. Desde el año pasado, trabajadores, empresarios y el gobierno federal han debatido sobre un nuevo esquema para el reparto de utilidades. En entrevista con El Contribuyente, Rolando Silva, especialista fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que la propuesta consiste en agregar un inciso más al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), numeral que describe el procedimiento para el reparto de utilidades.

Las leyes actuales

Actualmente, la normatividad aplicable contempla que el 10% de las utilidades serán repartibles a los trabajadores que tengan por lo menos 60 días trabajando para una persona moral o física. De acuerdo con el artículo 123 de la LFT, la utilidad repartible se divide en dos partes iguales y la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados durante el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en función de los salarios percibidos por los trabajadores.

La propuesta

Por el contrario, la propuesta de tope a la PTU consiste en poner un límite máximo de tres meses de salario o del promedio de las participaciones percibidas durante los últimos tres años, decantándose por el escenario más favorable para el trabajador.

Afectará a las pymes

De acuerdo con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), la propuesta afectará gravemente a las pymes del país. Esto se debe a que la combinación entre el ISR y las utilidades alcanzarán una tasa impositiva demasiado alta. Con un ISR de 30% y un impuesto de 10% a los dividendos, la tasa de por sí ya es alta; a esto hay que añadir el pago de tres meses de las utilidades. De acuerdo con Leñero, la iniciativa baja el peso de la prestación a empresas grandes y lo aumenta para las más chicas y vulnerables. Actualmente, se pagan en promedio 22 días de utilidades; es decir, siete mil pesos. Con el cambio, se pagarán 57 días; es decir, 18 mil pesos. El porcentaje de ganancias entre una pequeña empresa y una trasnacional no es igual, por lo que la medida es desproporcional, según Leñero. Hay que recordar que de las 4.9 millones de mipymes del país, cerca de un millón cerraron debido a la pandemia. Con esta propuesta, más empresas cerrarían o se integrarían a la informalidad.Con información de La Jornada y El Universal https://www.jornada.com.mx/2021/03/28/politica/009n1pol?partner=rss https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ceef-pega-firmas-pequenas-cambio-en-utilidades

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