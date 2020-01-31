A partir de febrero entrarán en vigor nuevas multas por infracciones laborales. Te decimos de qué se trata. Este 1 de febrero entrarán en vigor nuevos montos para las multas por infracciones labor...

A partir de febrero entrarán en vigor nuevas multas por infracciones laborales. Te decimos de qué se trata. Este 1 de febrero entrarán en vigor nuevos montos para las multas por infracciones laborales. Esto se debe a que ese mismo día entra en vigor el nuevo valor de la UMA. El valor diario será de 86.88 pesos, el mensual de 2 mil 641.15 pesos y el anual de 31 mil 693.80 pesos. Desde 2016, la UMA es el valor que se utiliza para determinar el pago de algunas obligaciones y multas. Esto hará que las multas aumenten hasta 2.8% y, en algunos casos, podrán alcanzar los 434 mil pesos. Te decimos cuáles son las faltas y sus multas correspondientes:

Impedir el acceso a inspectores de la Secretaría del Trabajo : los patrones que hagan esto podrán recibir una multa de entre 250 y 5 mil veces el valor de la UMA. Es decir, podría llegar a ser una multa de 434 mil pesos. Este año, la Secretaría del Trabajo llevará a cabo más inspecciones en centros de trabajo para verificar algunas de las NOM que entraron en vigor recientemente.

: los patrones que hagan esto podrán recibir una multa de entre 250 y 5 mil veces el valor de la UMA. Es decir, podría llegar a ser una multa de 434 mil pesos. Este año, la Secretaría del Trabajo llevará a cabo más inspecciones en centros de trabajo para verificar algunas de las NOM que entraron en vigor recientemente. No incluir a los trabajadores en el reparto de utilidades : esto también puede generar una multa de hasta 434 mil pesos.

: esto también puede generar una multa de hasta 434 mil pesos. Discriminación, hostigamiento o acoso : estos actos pueden acarrear multas de hasta 434 mil pesos.

: estos actos pueden acarrear multas de hasta 434 mil pesos. Despedir a una mujer por estar embarazada : multa de hasta 217 mil pesos.

: multa de hasta 217 mil pesos. No respetar sueldos, días de descanso y jornadas laborales negociadas en un contrato colectivo : multas de hasta 434 mil pesos.

: multas de hasta 434 mil pesos. No respetar jornadas de ocho horas: multas de 21 mil pesos.

Estos son los peores casos posibles. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el monto a pagar depende de la gravedad de la falta, los daños producidos, la capacidad económica del infractor y la reincidencia.

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