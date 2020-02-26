Te decimos en qué consisten los principales cambios de este documento. El 21 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la versión anticipada de la Primera Resolución de Mod...

Te decimos en qué consisten los principales cambios de este documento. El 21 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Se trata de un documento de tres páginas, y estos son los principales puntos:

1. Se reforma la regla 3.16.11. Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero

Esto se hizo para que la regla quede de la siguiente manera: “Para los efectos del artículo 239 del Reglamento de la Ley del ISR, el factor de acumulación aplicable al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2019 es de 0.0000”. En este caso se modificó el año y el monto, porque actualmente el texto dice que “el factor de acumulación aplicable al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2018, es de 0.0290.

2. Se modificó la regla 2.1.13. Actualización de cantidades establecidas en el CFF

Esto se hizo para adicionar un tercer párrafo a la fracción XI de la regla 2.1.13., que indica lo siguiente: “XI. … Asimismo, se dan a conocer en el Anexo 5, rubro A, II, las cantidades que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, de conformidad con el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación’, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2019. Dichas cantidades son las que se encuentran en los artículos 26, fracción X, inciso h; 80, fracción VI; 82-B, fracciones I a VII; 82-D, fracciones II a IV; 84 fracción III y 86-D del CFF”.

3. SAT publica primeras modificaciones de los anexos 1-A, 5, 9, 14 y 23 de la RMF 2020

El SAT también publicó las versiones anticipadas de modificaciones a distintos anexos, derivadas de la Primera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Los anexos modificados fueron los siguientes:

Anexo 1-A: Guía de Trámites Fiscales

En este anexo se describe paso a paso cómo se debe de llevar a cabo cada trámite y ante qué autoridad.

Anexo 5: Cantidades fiscales actualizadas

Este anexo contiene la actualización de las cantidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF), como son las multas.

Anexo 9: Opción de actualización de las deducciones

Este anexo contiene una tabla para aquellos contribuyentes que obtienen ingresos por poseer bienes y tienen derecho a disminuir, de dichos ingresos, ciertas deducciones autorizadas, mismas que podrán actualizarse desde la fecha en que se realizó la adquisición hasta un mes antes de su enajenación.

Anexo 14: Donatarias autorizadas

Este anexo contiene la actualización del directorio de organizaciones no lucrativas cuya autorización para recibir donativos deducibles de la base del ISR es aprobada por el SAT.

Anexo 23: Ubicación de las Unidades Administrativas del SAT.

Este anexo contiene la ubicación de las Unidades Administrativas del SAT. Puedes revisar la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020 y los anexos modificadosaquí / Fecha de publicación: 21 de febrero de 2020.

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