El esquema se centra en la persuasión de promotores que buscan que los contribuyentes adquieran obras de arte, esperen un período para donarlas y luego reclamen deducciones indebidas El Servicio de Impuestos Internos, de Estados Unidos, emitió una advertencia enfocada en instar a los contribuyentes, particularmente aquellos con ingresos elevados, a mantener la vigilancia frente a prácticas promocionales que involucran 'deducciones excesivas por donaciones de arte'.

Esquema fraudulento de deducciones

De acuerdo con Fiscalia, las bases de dicho esquema fraudulentamente diseñado se centran en la persuasión de promotores que buscan que los contribuyentes adquieran obras de arte, esperen un período para donarlas y luego reclamen deducciones indebidas basadas en el valor de estas obras. En el artículo se explica que los promotores alientan a los compradores a adquirir arte a precios 'rebajados', al mismo tiempo que les prometen que el valor real de dichas obras supera ampliamente el precio de compra. Posteriormente, incentivan a los compradores a efectuar donaciones de arte después de esperar un periodo de al menos un año, asegurando la posibilidad de una deducción fiscal sustancialmente inflada en relación con el valor de mercado real, la cual excede significativamente el precio de compra. En ocasiones, los promotores pueden llegar a acordar que determinadas organizaciones benéficas acepten estas donaciones.

Auditorías por donaciones de arte cuestionables

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) indicó que "está llevando a cabo múltiples investigaciones activas sobre promotores de donaciones de arte abusivas, y las donaciones de arte cuestionables realizadas por los contribuyentes son y seguirán siendo objeto de auditoría cuando surjan dudas". Hasta la fecha, el IRS señaló que llevó a cabo más de 60 auditorías de contribuyentes, y otras se encuentran en curso, las cuales han dado lugar a la recaudación de más de 5 millones de dólares en impuestos adicionales. Fiscalia informó que entre las señales de alerta a tener en cuenta, se incluye la adquisición de múltiples obras de un mismo artista y la contratación de tasadores específicos por parte de los promotores. Esta advertencia también incluye información sobre cómo realizar correctamente una deducción por donación de arte y proporciona detalles sobre el funcionamiento de los Servicios de Tasación de Arte del IRS. "La búsqueda agresiva de deducciones por donaciones de arte puede generar problemas para las personas atrapadas en estos esquemas. Existen métodos legítimos para reclamar deducciones por arte, pero es esencial que los contribuyentes se informen adecuadamente sobre las normativas y se mantengan alerta ante valores inflados o valoraciones cuestionables", expresó Danny Werfel, Comisionado del IRS.