En los primeros lugares del ranking elaborado por Grupo Reforma destacan el ITAM, las universidades Iberoamericana y Panamericana El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es la mejor uni...

En los primeros lugares del ranking elaborado por Grupo Reforma destacan el ITAM, las universidades Iberoamericana y Panamericana El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es la mejor universidad para estudiar contaduría en México, de acuerdo con el ranking Las Mejores Universidades 2023. El ranking fue elaborado por Grupo Reforma, y los resultados indican que las mejores universidades para estudiar contabilidad fueron las siguientes:

ITAM Universidad Iberoamaericana Universidad Panamericana Tecnológico de Monterrey Instituto Politécnico Nacional (IPN) Universidad La Salle Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) Universidad Tecnológica de México (UNITEC) Universidad del Valle de México (UVM) Universidad Insurgentes Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Algunos números se repiten en el ranking, porque son universidades que tuvieron la misma calificación.

Metodología

Grupo Reforma indicó que el a través del ranking Las Mejores Universidades 2023 se evaluaron 17 carreras. Esto se hizo mediante una encuesta a 792 empleadores de empresas públicas y privadas, del 3 de octubre de 2022 al 3 de marzo de 2023. Las empresas se seleccionaron por medio de una muestra aleatoria del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de los 20 giros establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).