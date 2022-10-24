El líder morenista Ricardo Monreal solicitó a la mesa directiva del Senado diferir la discusión del dictamen Hace unos días, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen mediante el cual se estab...

El líder morenista Ricardo Monreal solicitó a la mesa directiva del Senado diferir la discusión del dictamen Hace unos días, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen mediante el cual se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado se duplicarán de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo. La iniciativa, que será llevada al pleno de la cámara alta, reforma la Ley Federal del Trabajo (LFT), para que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfruten de un periodo anual de vacaciones pagadas que no podrá ser inferior a 12 días laborables, y aumentará dos días, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de trabajo. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, informó que el dictamen sería puesto a discusión del pleno el martes pasado.

Retrasan discusión en el Senado

Pero el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, recientemente solicitó a la mesa directiva del Senado diferir la discusión del dictamen en el pleno. El senador solicitó retrasar la discusión de la iniciativa sobre vacaciones dignas para realizar un análisis más profundo del tema.

Propuesta del sector patronal

Este aplazamiento se da luego de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso a los senadores establecer, en los artículos transitorios, que en el 2023 se otorguen nueve días de vacaciones por el primer año trabajado y hasta el 2024 se lleguen a los 12, como establece actualmente la reforma. Además, el sector patronal plantea que “el periodo de goce ininterrumpido de las vacaciones, se quede en seis días y seis días, y no suba a 12 en una sola exhibición. Esto es impráctico para todas las empresas y hasta para los mismos trabajadores”, argumentaron.