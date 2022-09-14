La recaudación secundaria es el ingreso que obtiene el Gobierno de México de las acciones para aumentar la eficiencia en el cobro de los impuestos Las reformas fiscales aprobadas en 2022 y otras me...

La recaudación secundaria es el ingreso que obtiene el Gobierno de México de las acciones para aumentar la eficiencia en el cobro de los impuestos Las reformas fiscales aprobadas en 2022 y otras medidas implementadas, permitieron elevar la recaudación secundaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior lo indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el análisis "Implicaciones del Paquete Económico 2023".

¿Qué es la recaudación secundaria?

La recaudación secundaria es el ingreso que obtiene el Gobierno de México de las acciones para aumentar la eficiencia en el cobro de los impuestos. Lo anterior se logra gracias a distintos programas:

Los que promueven la regularización de los contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones fiscales de manera oportuna.

Los de cobranza coactiva.

Así como de los actos de fiscalización.

Por otro lado, la recaudación primaria es la que proviene del cumplimiento voluntario y puntual de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Montos de la recaudación secundaria

El análisis señala que la recaudación secundaria en 2021 fue de 594 mil 238 millones de pesos (mdp), mientras que en el primer semestre de 2022 fue de 315 mil 485 mdp. Esta recaudación se obtuvo por dos rubros principales:

La eficiencia recaudatoria, enfocada en el monitoreo y cobranza activa.

La fiscalización a grandes empresas, comercio exterior y contribuyente que operan bajo programas especiales de comercio.

La recaudación secundaria decrecerá

El CIEP indicó que las medidas enfocadas a fortalecer la administración tributaria han tenido efectos positivos en impuestos como el ISR e IVA. Pero advirtió que la recaudación secundaria, por su naturaleza cíclica, tiende a decrecer con el paso del tiempo. Por lo tanto, las tasas de crecimiento en la recaudación deberían estabilizarse en el mediano plazo. En este sentido, el CIEP considera que una reforma fiscal que incremente los niveles de recaudación y la progresividad del sistema fiscal en el mediano y largo plazo sigue pendiente. Puedes ver el análisis "Implicaciones del Paquete Económico 2023" del CIEP aquí / Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2022.