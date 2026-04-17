El reparto de utilidades tiene dos plazos distintos este año. Conoce cuándo aplica cada uno, quién tiene derecho y cómo se calcula tu parte Abril no solo es el mes de la declaración anual. También ...

El reparto de utilidades tiene dos plazos distintos este año. Conoce cuándo aplica cada uno, quién tiene derecho y cómo se calcula tu parte Abril no solo es el mes de la declaración anual. También es cuando arranca el periodo en que las empresas deben cumplir con el reparto de utilidades a sus trabajadores. Dos obligaciones fiscales y laborales que coinciden en el calendario y que conviene tener claras por separado. La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). No es una gratificación voluntaria del patrón: es una obligación legal vinculada directamente a la declaración anual que las empresas presentan ante el SAT.

Cuándo te depositan las utilidades en 2026

El plazo para el reparto de PTU inicia 60 días después de que el patrón presenta su declaración anual. En la práctica, eso genera dos ventanas de pago distintas según el tipo de empleador:

Empresas (personas morales): el pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo .

el pago debe realizarse entre el . Personas físicas con trabajadores: el plazo corre entre el 1 de mayo y el 29 de junio.

Identificar qué tipo de patrón tienes es el primer paso para saber cuándo esperar el depósito.

Quién tiene derecho a recibir PTU

No todos los trabajadores cobran utilidades automáticamente. La LFT establece condiciones específicas para que aplique el derecho:

Haber laborado al menos 60 días durante el ejercicio fiscal anterior.

durante el ejercicio fiscal anterior. Que la empresa tenga más de un año en funcionamiento .

. Que el patrón haya declarado ingresos anuales superiores a 300 mil pesos en el ejercicio previo.

Si se cumplen esas tres condiciones y el patrón tuvo utilidades en 2024, el trabajador tiene derecho a participar en el reparto.

Cómo se calcula lo que te corresponde

Las empresas y patrones obligados deben repartir entre sus trabajadores el 10% de sus ganancias del ejercicio fiscal anterior. Ese monto total se divide en dos partes iguales, según lo establece el Artículo 123 de la Constitución y la LFT:

Primera mitad: se distribuye en partes iguales entre todos los trabajadores, proporcional a los días laborados durante el año.

se distribuye en partes iguales entre todos los trabajadores, proporcional a los durante el año. Segunda mitad: se reparte de forma proporcional al salario percibido por cada trabajador.

Quien trabajó más días o tuvo un salario más alto recibirá una proporción mayor. Quien entró avanzado el año o tuvo salario menor, recibirá una cantidad más pequeña, pero igualmente proporcional.

Qué hacer si no recibes el pago

Si tu patrón está obligado al reparto de PTU y el plazo vence sin que recibas el depósito, la ley te da opciones concretas. Puedes presentar tu caso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de tu estado o acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que ofrece asesoría y representación gratuita. Antes de hacer cualquier gestión, conviene tener a la mano tus recibos de nómina, contrato y cualquier documento que acredite los días trabajados durante 2024. Esa documentación es la base de cualquier reclamación.