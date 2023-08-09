La autoridad desplegó su arsenal de herramientas de fiscalización automatizada en un total de 13,590 actos de fiscalización El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha superado sus propias expectativas en materia de fiscalización durante los primeros seis meses de este año. Según el último informe trimestral de Finanzas Públicas de Hacienda, por cada peso invertido en actos de fiscalización, el SAT ha logrado obtener la increíble suma de 212.9 pesos, marcando así el hito más sobresaliente de los últimos 24 años. Este logro representa un aumento significativo del 57 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando el SAT obtuvo 135.6 pesos por cada peso invertido en fiscalización. Durante este periodo de tiempo, el SAT desplegó su arsenal de herramientas de fiscalización automatizada en un total de 13,590 actos de fiscalización. Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo a Reforma que este impresionante rendimiento se debe en gran medida a la eficacia de estas herramientas, que han permitido una vigilancia más sólida y precisa. Un aspecto clave de este éxito es la capacidad del SAT para detectar omisiones de manera instantánea gracias a la digitalización de las operaciones mediante los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), como explicó Tavares. Si un contribuyente emite un CFDI y no presenta la declaración correspondiente o lo hace con montos inconsistentes, las alarmas se activan y la autoridad puede intervenir de inmediato.