Si durante el trayecto ocurre una falla mecánica y se tiene la necesidad de cambiar de vehículo o de operador, la Carta Porte emitida al iniciar el viaje no será correcta Las personas que trasladan mercancías deben generar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con el complemento Carta Porte, para poder acreditar la legal estancia y tenencia de las mismas durante el traslado. La emisión del complemento Carta Porte del CFDI debe efectuarse antes de que inicie el traslado de los bienes o mercancías, y se debe llevar el archivo digital o la representación impresa. Lo anterior representa un gran problema en la implementación de la Carta Porte digital, según analiza Fiscalia. Esto se debe a que los datos del vehículo y del operador deben incluirse en dicho documento desde el inicio del viaje, cuando es sabido que es común que en el trayecto se haga alguna modificación del vehículo por diversos imprevistos. Esto implica que, si durante el trayecto ocurre una falla mecánica y se tiene la necesidad de cambiar de vehículo o de operador, la Carta Porte emitida al iniciar el viaje no será correcta y debe emitirse una nueva con los datos más actualizados. En este caso, el artículo indica que el problema es que el comprobante fiscal original debe cancelarse y emitirse uno nuevo con los datos correctos. Para estos efectos, a través del Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento Carta Porte, aplicable al autotransporte, en el Apéndice 3.10. se establece el procedimiento para hacer esta corrección.

Cómo corregir una Carta Porte ante una eventualidad o falla mecánica

Fiscalia explicó que en caso de que se tenga una eventualidad y/o falla mecánica imposible de reparar en el momento, la cual implique que los datos registrados en el complemento Carta Porte cambien, se tienen que realizar las siguientes acciones: