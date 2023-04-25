La consulta pública de actualización del INPC se efectuará en el periodo mayo-junio y el cambio de año base en las encuesta económicas en junio próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geogra...

La consulta pública de actualización del INPC se efectuará en el periodo mayo-junio y el cambio de año base en las encuesta económicas en junio próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene distintos proyectos especiales para 2023. Entre los proyectos en los que trabaja la Dirección General de Estadísticas Económicas del Inegi, se encuentran los siguientes:

La consulta pública de actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 2024,

El cambio de año base de las encuestas económicas nacionales,

Publicación de los resultados del Censo Agropecuario 2023.

De acuerdo con Reforma, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín explicó que la consulta pública de actualización del INPC se efectuará en el periodo mayo-junio y el cambio de año base en las encuesta económicas en junio próximo.

Actualización del INPC

En cuanto al cambio de ponderadores, una vez que se realice la consulta se buscará que aplique durante la segunda quincena de julio de 2024. La estructura de ponderación define la participación del gasto de un bien o servicio en la canasta representativa del consumo de los hogares del país. En cuanto al cambio de ponderadores del INPC, una vez que se realice la consulta, se buscará aplique en 2024, pues actualmente la base es de la segunda quincena de julio de 2018.

Censo Agropecuario 2023

La funcionaria agregó que otro proyecto especial es la publicación de los resultados del Censo Agropecuario 2023, cuyos datos oportunos se conocerán el 31 de mayo y los definitivos el 21 de noviembre.

Cambio de año base de las encuestas

Se actualizará y publicará el cambio de año base del Sistema de Cuentas Nacionales de México, que se verá reflejado en:

Indicadores como la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral

Encuesta Mensual de Opinión Empresarial

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

Indicador Global de la Actividad Económica

Encuesta Mensual de Empresas Comerciales

Indicador Mensual de la Actividad Industrial y PIB

El nuevo año base será 2018. En las encuestas se publicará a partir de junio, mientras que en las cuentas nacionales a partir del 29 de agosto. El instituto también trabaja en la ciudadanización de la información. Se trata de un proceso de largo plazo, el cual busca focalizar y segmentar la información.