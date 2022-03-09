La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que durante los meses de marzo a junio, llevará a cabo su programa “Declara fácil y a tiempo 2022”. El objetivo del ...

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que durante los meses de marzo a junio, llevará a cabo su programa “Declara fácil y a tiempo 2022”. El objetivo del programa es ayudar a las y los pagadores de impuestos a presentar su declaración anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, y en caso de obtener saldo a favor, apoyará a los contribuyentes a obtener su devolución. A través de un comunicado, la Prodecon anunció que estima atender a más de 100 mil personas físicas que tengan dudas respecto a esta obligación tributaria. Esto lo hará con una serie de webinarios y talleres, además de retomar por completo sus servicios presenciales en todas sus delegaciones y oficinas centrales, aunado a la atención que brindará a través de sus canales de vía remota. Webinarios del programa “Declara fácil y a tiempo 2022”

Los temas que se abordarán en los webinarios y talleres de la Prodecon, son los siguientes:* Información necesaria para presentar la declaración anual 2021 para personas físicas.

Obligados a presentar declaración anual.

Simulador de declaración anual.

Llenado de la declaración anual.

Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 4 de marzo de 2022.