Además del aumento mayor a 11%, en 2021 hay otros cambios importantes en las multas fiscales. Este año entró en vigor un aumento de 11.4% en las multas establecidas en el Código Fiscal de la Federa...

Además del aumento mayor a 11%, en 2021 hay otros cambios importantes en las multas fiscales. Este año entró en vigor un aumento de 11.4% en las multas establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF). Los nuevos montos se encuentran en el Anexo 5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal. Algunos especialistas reprobaron la medida del fisco en tiempos de pandemia. En entrevista con Milenio, Iván Rivas Rodríguez, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, explicó que los contribuyentes vienen de un año muy complicado, lo que puede haber llevado a algunos a no cumplir con sus obligaciones fiscales. En este contexto, el aumento tan alto de las multas fiscales solo causará más problemas para los contribuyentes. El empresario también dijo que en estos momentos las empresas necesitan más apoyos fiscales y una fiscalización menos agresiva para tener liquidez. Sin embargo, los cambios anunciados en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para este año, apuntan a todo lo contrario. La Coparmex señaló algunos ejemplos de las multas que aumentaron 11.4%:

Fracción I del artículo 79 del CFF.

Fracción II del mismo artículo.

Fracción IV del mismo artículo.

Fracción I del artículo 81.

Artículo 84, 84-B, 84-D, 84-F, 84-H, 84-J, 84-L.

Eliminan la condonación total de multas

El aumento en las multas se relaciona con otro cambio que entró en vigor este año. En años pasados, en la RMF existían varias reglas para determinar el porcentaje de condonación de multas para cada título de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Bajo este esquema, las condonaciones de multa iban del 20% al 100%, con los niveles más altos reservados para las empresas más endeudadas. En 2021, solamente se mantiene la regla 2.16.13; esta regla establece porcentajes mínimos y máximos dependiendo de la multa:

Para determinar el porcentaje de condonación, la autoridad fiscal tendrá en cuenta lo siguiente: La antigüedad de la infracción se computará a partir de la fecha en que se tenía que haber cumplido la obligación fiscal que dio origen a la sanción o de la fecha en que la autoridad fiscal descubrió la infracción y hasta la fecha de presentación de la solicitud de condonación.

Las ADR o, en su caso, las entidades federativas resolverán las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje que le corresponda, considerando los porcentajes siguientes: Antigüedad Porcentaje a condonar Hasta 1 año 70% Más de 1 año y hasta 2 60% Más de 2 y hasta 3 50% Más de 3 y hasta 4 40% Más de 4 y hasta 5 30% Más de 5 20%

Así, a las multas que tengan un año de antigüedad se les condonará el 70%; en cambio, a las más antiguas solamente se les condonará el 20%. De acuerdo con especialistas, el bajo porcentaje de condonación en multas antiguas significa que el fisco perseguirá estos créditos. Además, estas multas antiguas son las que más intereses generan, por lo que son más importantes. Con información de Milenio https://www.milenio.com/negocios/multas-fiscales-sat-aumentan-11-4-2021

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