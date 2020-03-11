José Ramón Cambero Pérez presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución, con la finalidad de reducir la jornada laboral.

José Ramón Cambero Pérez presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución, con la finalidad de reducir la jornada laboral.

A todos nos gustaría trabajar menos horas a la semana. Esto podría ser posible con la nueva iniciativa en materia laboral del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Ramón Cambero Perez. Esta propuesta plantea reducir los días de trabajo de seis a cinco y las jornadas diarias de ocho a siete horas.

Durante la sesión el diputado mencionó

El dip. José Ramón Cambero Pérez, de @diputadospan, presentó iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución, para reducir jornada laboral de trabajo de 8 a 7 horas diarias y la semana de trabajo de 6 a 5 días e incrementar días de vacaciones. https://t.co/TdYwWfR6nZ — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 5, 2020

El diputado argumenta que las jornadas laborales excesivas que existen, no permiten que los trabajadores convivan con su familia. También dijo que las largas distancias que los trabajadores recorren a diario para asistir al trabajo hacen que el modelo laboral vigente ya no sea funcional, que se haya vuelto obsoleto. El diputado dejó en claro ciertos puntos en tribuna:

Los trabajadores no son más productivos por el hecho de trabajar jornadas largas.

El índice de productividad laboral no ha crecido desde 2008 a la fecha.

Las personas difícilmente podrían tolerar más de ocho horas de trabajo y 6 días de trabajo.

Conoce más de esta iniciativa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=FGIp0qTjyRo

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