En ciertos momentos de nuestra vida, somos muchas las personas que nos encontramos ante el dilema de solicitar un préstamo personal. Ya sea para financiar una reforma o una carrera universitaria, u...

En ciertos momentos de nuestra vida, somos muchas las personas que nos encontramos ante el dilema de solicitar un préstamo personal. Ya sea para financiar una reforma o una carrera universitaria, un préstamo personal puede dar un empujón a nuestra situación financiera si lo administramos de manera responsable. Por desgracia, no son pocas las entidades que se aprovechan de la desesperación del interesado para establecer condiciones abusivas. Para evitarlo, es importante que nos informemos sobre las mejores ofertas de préstamos onlinea través de comparadores como money24.mx.

Consejos para solicitar un préstamo personal

Antiguamente, los bancos eran mucho más laxos que hoy en día a la hora de establecer los criterios de concesión de sus préstamos personales. Esta situación daba acceso a personas con poca solvencia a créditos con comisiones e intereses muy elevados, causando un claro perjuicio al solicitante en el medio y largo plazo. A día de hoy, los bancos no ofrecen préstamos tan a la ligera; sin embargo, las entidades de microcrédito, más laxas en sus condiciones, proliferan a una velocidad vertiginosa. Esto puede provocar que gente escasamente informada se endeude excesivamente, ahogada por los elevados intereses del préstamo. Para evitarlo, te ofrecemos los siguientes consejos.

No solicites una cantidad mayor a la que realmente necesitas

Como sabes, los préstamos están sujetos a tipos de interés sobre el principal. Incrementar el importe percibido tan solo incrementará la deuda con la entidad de crédito. Evita solicitar una cuantía mayor a la estrictamente necesaria.

Liquida la deuda lo antes posible

Procura devolver el préstamo con celeridad. Cuanto mayor sea el plazo de amortización, mayores serán los intereses asociados, ya que la entidad interpretará un mayor riesgo de impago. Ajusta tus plazos al máximo para no incrementar excesivamente el precio del crédito.

No retrases el pago de las cuotas

Sufrir retrasos en los pagos del préstamo podría suponer la aplicación de sanciones en forma de intereses de demora. Estos intereses podrían incrementar la deuda sustancialmente.

Justificación del gasto

Antes de conceder un préstamo, la entidad bancaria solicitará una justificación del gasto. En función de la inversión que desees realizar, podría aplicar condiciones más o menos favorables, ya que los bancos ofrecen préstamos específicos para cada situación. También es muy probable que evalúen tu nivel de solvencia a través de tu nómina si trabajas por cuenta ajena.

Fíjate en la Tasa Anual Equivalente (TAE)

Además de los intereses, la concesión de un préstamo puede estar sujeta a comisiones o a contratación de productos específicos. Un crédito quea priori pudiera tener condiciones interesantes podría convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el deudor si no tiene en cuenta otros gastos asociados. Para obtener una visión global de las condiciones del préstamo, fíjate en la Tasa Anual Equivalente (TAE).

No olvides utilizar un comparador

Existen múltiples entidades dispuestas a ofrecer préstamos personales. Sin embargo, es responsabilidad del interesado bucear a través de las diferentes ofertas en busca del crédito que mejor se adapte a sus necesidades. Para ello, no olvides apoyarte en comparadores de préstamos como el que mencionamos en el primer párrafo para ayudarte a tomar la mejor decisión.