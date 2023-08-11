Contar con una buena estrategia de inversión es fundamental para mantener nuestro capital y lograr incrementarlo. Por eso los inversores sin experiencia deben ser precavidos y tratar siempre de div...

Contar con una buena estrategia de inversión es fundamental para mantener nuestro capital y lograr incrementarlo. Por eso los inversores sin experiencia deben ser precavidos y tratar siempre de diversificar. Los mercados son volátiles, y la mejor forma de conseguir una posición de equilibrio es tener distintos puntos de apoyo que permitan recuperarse de posibles contratiempos. Para ayudar a todas aquellas personas que quieren empezar a invertir en índices de acciones, hoy vamos a proporcionar información sobre algunas de las mejores estrategias para hacerlo. Ninguna es garantía de éxito, pero probablemente una combinación de algunas de ellas sea la manera más segura de obtener interesantes beneficios.

1-Recurrir a un Broker financiero

El inversor inexperto puede sentirse abrumado ante la cantidad de factores a considerar a la hora de invertir, por eso recurrir a un bróker puede ser una gran forma de introducirse en este mundo. El broker es un intermediario que ejecuta órdenes en nombre de sus cliente, y que además de conocer muy bien el mercado tiene la capacidad de llegar a un amplio número de compradores o vendedores. En Latinoamérica uno de los Brokers más fiables es Roboforex, que tiene más de 10 años de experiencia en el mercado, y que permite la inversión en bolsa de valores pero también en metales y otras formas de inversión.

2-Hacer DCA

Probablemente una de las formas más sencillas y con menor riesgo para el inversor es hacer lo que se conoce como DCA (Dollar Cost Average), que consiste en la inversión de manera regular de una cantidad fija establecida. Esta estrategia también puede realizarse con variaciones, por ejemplo, invirtiendo más cuando los precios están bajos y menos cuando están más elevados, pero es una buena forma de sortear la volatilidad de los mercados.

3-Planes de Reinversión de Dividendos

Los Planes de Reinversión de Dividendos o DRIPS son una estrategia que consiste re-invertir o comprar más acciones usando las ganancias que ya se han obtenido. En el caso de empresas sólidas con una expectativa de crecimiento a largo plazo puede ser una forma muy efectiva de incrementar los beneficios.

4-Gestión Pasiva

La gestión pasiva es una estrategia de inversión en la cual se construye una cartera para replicar el rendimiento de un índice de mercado específico, como puede ser, por ejemplo, el S&P 500 . En este enfoque, el objetivo no es superar al mercado, sino igualar sus rendimientos. Minimizar los costos de operación y administración, así como reducir la dependencia en decisiones de los gestores de fondos son las principales ventajas que plantea esta estrategia.

5-Rotación Sectorial

Aunque la economía sigue, más o menos, tendencias alcistas o bajistas en conjunto, siempre hay sectores que salen más beneficiados por los vaivenes económicos y sociales. La rotación sectorial es una estrategia de inversión que se basa en ajustar el portafolio de acuerdo con las expectativas cambiantes sobre el rendimiento relativo de diferentes sectores de la economía. De ese modo, se pueden conseguir mayores beneficios al optimizar la inversión, trasladando el capital de un sector a otro en función de cómo se espera que evolucione el mercado.