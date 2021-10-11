136 países firmaron un acuerdo para cobrar un impuesto a multinacionales que entrará en vigor a partir de 2023. Con el fin de que las empresas multinacionales tengan una contribución tributaria mayor, el viernes pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmó un acuerdo con 136 países. Las naciones aceptaron un pacto global para aplicar un impuesto global mínimo de 15% a estas grandes corporaciones, así como un sistema justo de gravar los beneficios en los lugares donde se generan. Como menciona BBC, esta medida surge por la preocupación de que las compañías multinacionales redireccionen sus ganancias a países en donde los impuestos son menores para reducir la cantidad a pagar. Este acuerdo se espera que genere alrededor de 150 mil millones de dólares adicionales en ingresos tributarios, buscando una distribución fiscal más justa entre los países y las empresas beneficiadas por la globalización.

Economía digital

Durante la treceava reunión de la OCDE y el Marco Inclusivo Sobre BEPS, el secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, aseguró que el acuerdo no pretende obstaculizar la competencia, sólo busca una distribución justa entre los beneficios generados por las grandes firmas en una era digital. “El acuerdo que se ha alcanzado hoy hará que nuestros acuerdos fiscales internacionales sean más justos y funcionen mejor”, dijo. Los 136 países que firman la Declaración sobre la solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, menciona El País, representan más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, con esto permitirá reasignar más de 125 mil millones de dólares de beneficios.

El acuerdo

Este acuerdo significa limitaciones pactadas multilateralmente, representadas en dos pilares. En el primero se menciona que se asignarán algunos derechos de gravamen sobre las multinacionales desde el país de origen hasta los que realiza su actividad económica y de la cual obtienen sus beneficios, esto sin importar si tienen presencia física, esto calculado en aproximadamente 125 mil millones de dólares. Por su parte, las que en sus ventas mundiales superen los 20 millones de euros y su rentabilidad exceda el 10% estará sometida a las nuevas normas, lo que significa que se reasignará a las jurisdicciones de mercado el 25% de beneficio que supere el umbral del 10%. En cuanto al segundo pilar, este se refiere al impuesto mínimo global, el cual generará la recaudación tributaria adicional de unos 150 mil millones de dólares, y será aplicado a las empresas que su cifra de negocios supere los 750 millones de euros. Esta solución se presentará a los ministros del G-20 en Washington DC el 13 de octubre, mientras que será en finales de octubre que se presentará en la cumbre del G-20 en Roma.

Aplicación del impuesto

Para el siguiente año se espera una convención multilateral para que este acuerdo tenga vigencia a partir de 2023. El acuerdo suspenderá y suprimirá disposiciones a todos los impuestos sobre servicios digitales y otras medidas unilaterales actuales, esto aportará mayor seguridad jurídica y ayudará a atenuar las tentaciones comerciales. La OCDE desarrollará normas para introducir el pilar dos en la legislación interna en 2022, para que esta comience a operar en 2023. Con información de El Financiero, El País y BBC News https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/08/ocde-acuerda-con-136-paises-impuesto-minimo-de-15-a-multinacionales-a-partir-de-2023/ https://elpais.com/economia/2021-10-08/la-ocde-logra-el-acuerdo-de-136-paises-y-fija-en-15-el-gravamen-internacional-de-las-multinacionales.html https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58851075

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.