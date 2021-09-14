Especialistas recomiendan a los contribuyentes ponerse al corriente en cuestiones legales si planean migrar al régimen de confianza. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó la pr...

Especialistas recomiendan a los contribuyentes ponerse al corriente en cuestiones legales si planean migrar al régimen de confianza. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó la propuesta de un régimen de confianza en la Miscelánea Fiscal 2022. Estos son los puntos más importantes:

Se llamará Régimen Simplificado de Confianza.

Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a él. De acuerdo con la SHCP, hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen.

Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año.

Especialistas recomiendan ponerse al corriente

En entrevista con El Economista, Simón Díaz, director de la plataforma contable Eleva Plus, habló sobre las precauciones que deberán seguir los contribuyentes antes de considerar el cambio al nuevo régimen. En primer lugar, deberán estar al corriente con todas sus obligaciones. Díaz también recomendó que si alguno de estos requisitos no está al corriente, los contribuyentes deben hacer los pagos pendientes por multas y recargos. Para aprovechar este régimen, los contribuyentes deben cumplir con estos requisitos:

Estar dado de alta en el RFC.

Firma electrónica.

Habilitar Buzón Tributario.

Expedir y solicitar sus facturas a través de la página del SAT.

También deben generar sus líneas de captura en la página.

Por otro lado, el especialista dijo que, si se aprueba el régimen, la autoridad dará un periodo para adoptarlo. En este plazo se darán a conocer los detalles para que los contribuyentes deciden si se cambian o no. Díaz recomendó a los contribuyentes utilizar ese plazo de transición para estudiar la posibilidad del cambio y ponerse al corriente con los otros requisitos para formar parte del régimen. Con información de IDC Online y El Economista https://idconline.mx/fiscal-contable/2021/09/10/por-que-el-ejecutivo-propone-un-regimen-de-confianza-para-personas-morales?internal\_source=MEGAMENU\_LATEST https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Preparese-para-los-cambios-fiscales-previstos-para-el-2022-20210912-0030.html

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