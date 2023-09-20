El apoyo otorgado por el gobierno ha evitado un aumento en los combustibles, señaló el fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado que, al cierre del mes de agosto de 2023, el estímulo fiscal al Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) destinado a contener los precios de la gasolina y el diésel alcanzó la cifra de 104.5 mil millones de pesos. Este instrumento, que en el año 2022 sumó un total de 373 mil millones de pesos, ha desempeñado un papel crucial en el control de la inflación en México, en comparación con otros países, lo que ha contribuido a proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos, señaló el fisco mexicano en un comunicado. El beneficio se aplica mediante la disminución de cuotas y un mecanismo complementario que involucra la acreditación y devolución de IEPS a los importadores de combustibles. En el año 2022, se destinó el 35% del total del estímulo para implementar este mecanismo, en respuesta a la crisis energética mundial que comenzó en marzo de ese año. Estos enfoques fiscales han evitado un aumento en los precios de los energéticos en México en medio de las presiones internacionales, dijo el SAT. Otro estímulo relevante en el ámbito de las gasolinas y el diésel es aquel destinado a las regiones fronterizas del país. De enero a agosto de 2023, este estímulo experimentó un aumento de 2.4 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 85.1% en términos reales en comparación con el mismo período de 2022. Este mecanismo contribuye a mitigar las consecuencias económicas resultantes de las diferencias de precio entre los mercados en ambas fronteras. Asimismo, al cierre de agosto, los estímulos fiscales del IEPS para combustibles, otorgados a los sectores agropecuario, silvícola, pesquero y de transporte, experimentaron un aumento del 3.7% en términos reales. Esta medida respalda a los contribuyentes que emplean maquinaria, equipo y vehículos marinos y de transporte en sus cadenas productivas, permitiéndoles llevar a cabo sus actividades vitales de manera más efectiva.