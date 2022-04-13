La autoridad dijo que los depósitos de las primeras devoluciones autorizadas se han visto reflejados durante la segunda semana de abril El Servicio de Administración Tributaria informó las condici...

La autoridad dijo que los depósitos de las primeras devoluciones autorizadas se han visto reflejados durante la segunda semana de abril El Servicio de Administración Tributaria informó las condiciones para que los contribuyentes puedan obtener la devolucion autómatica de su saldo a favor. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la fecha límite para que las personas físicas presenten la declaración anual, y soliciten su devolución es el 31 de julio.

#ComunicadoSAT Devoluciones Las devoluciones se atienden en tiempo y forma de lo contrario el SAT tiene que pagar intereses. Las devoluciones favorables se hacen en la mitad del tiempo que otorga la ley. 👉 https://t.co/F5IYmSr6y6 — SATMX (@SATMX) August 12, 2021

Sí aplica

En un comunicado el fisco informó los criterios generales que se consideran en dicho proceso como los depósitos de las primeras devoluciones autorizadas se han visto reflejados durante la segunda semana de abril. Esto aplica para todas las personas físicas que presenten declaración normal o complementaria del ejercicio fiscal 2021 y se sitúen en los siguientes supuestos:

Envíen su declaración de forma electrónica ya sea con Contraseña o firma electrónica (e.firma).

El importe a devolver mediante el Sistema Automático de Devoluciones, sea menor o igual a 150 mil pesos.

Confirmen su número de cuenta bancaria CLABE, la cual deberá estar a nombre de la persona contribuyente. Es importante mencionar que la cuenta que seleccione o capture será la autorizada para efectuar el depósito de la devolución respectiva.

Señalen la opción de devolución en la declaración del ejercicio 2021.

No aplica

Asimismo, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que no se consideran dentro del Sistema Automático de Devoluciones los siguientes supuestos:

Si el saldo a favor es por un monto superior a 150 mil pesos, en este caso, la devolución se solicitará con el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

Soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al ejercicio 2021.

Presenten la declaración mediante Contraseña, estando obligados a presentarla con firma electrónica (e.firma).

Presenten solicitud de devolución vía FED, previo a la obtención del resultado de la declaración del ejercicio fiscal 2021 que hayan ingresado.

Presenten la declaración anual normal o complementaria del ejercicio fiscal 2021, posterior al 31 de julio del presente año.

Cuando no hayan elegido la opción de devolución en la Declaración Anual; es decir, si en la declaración presentada se seleccionó por error el recuadro “Devolución” en lugar de “Compensación”, o bien, se seleccionó la opción “Compensación” pero no cuenta con impuestos a cargo para compensar, podrá modificar estas opciones al presentar la declaración complementaria del ejercicio, señalando dicho cambio antes del 31 de julio del presente año.

Si durante el ejercicio al que corresponde el saldo a favor, la persona contribuyente se encuentre suspendida en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o como no localizable en su domicilio fiscal registrado.