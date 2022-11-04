En el sorteo participan los contribuyentes que realicen compras a partir de 250 pesos con tarjetas de débito y crédito “El Buen Fin” es un evento anual en el que los negocios ofrecen descuentos pa...

En el sorteo participan los contribuyentes que realicen compras a partir de 250 pesos con tarjetas de débito y crédito “El Buen Fin” es un evento anual en el que los negocios ofrecen descuentos para el consumidor final de bienes y servicios, en noviembre de cada año. El evento se realiza para reactivar la economía e impulsar el comercio formal. En 2022, “El Buen Fin” se llevará acabo del 18 al 21 de noviembre.

Sorteo "El Buen Fin" 2022 del SAT

Como parte de "El Buen Fin", el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza un sorteo fiscal. El sorteo organizado por el SAT busca fomentar la formalidad. En el sorteo participan los contribuyentes que realicen compras con tarjetas de débito y crédito, de bancos y en negocios participantes, a partir de 250 pesos. Después de que se realice el sorteo, la compra de cada participante ganador será cubierta por el SAT. Además, hay dos premios mayores, que ascienden a 250 mil pesos para un tarjetahabiente ganador y de 260 mil pesos para un comercio con terminal punto de venta participante.

Fecha, hora y lugar del sorteo

El Sorteo “El Buen Fin” 2022 se llevará a cabo el 9 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas. El sorteo se llevará a cabo en el SAT, ubicado en Avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, demarcación territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Fecha y medio de publicación de resultados

Las operaciones de compra que resulten ganadoras, se darán a conocer a partir del 14 de diciembre de 2022. Esto será a través del minisitio electrónico del Sorteo “El Buen Fin” 2022, donde los resultados estarán disponibles hasta el 13 de enero de 2023. Puedes ver la información del Sorteo "El Buen Fin" 2022 del SAT aquí / Fecha de publicación: octubre de 2022.