El Régimen de Confianza es un esquema tributario que reemplaza al RIF y cuyos principales objetivos son hacer más simple el pago de impuestos y a menores tasas de impuestos La recaudación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) fue de 4 mil 935 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2022, lo que representó un 0.44% del total de los ingresos tributarios. A través del Informe Tributario y de Gestión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la recaudación de personas morales en el RESICO fue de dos mil 552 millones de pesos, que representó 0.20 por ciento del total recaudado. En cuanto a las personas físicas, se obtuvieron dos mil 383 millones de pesos en recaudación, lo que también representó 0.20 por ciento.

Impuestos

El órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó mil 309 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas físicas en el RESICO. Además, registró un monto de mil 73 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que dio el total de dos mil 383 millones de pesos recaudado. Para personas morales, la autoridad fiscal recaudó mil 75 millones de pesos por concepto de ISR y mil 477 millones de pesos por concepto de IVA, lo que originó un total de dos mil 552 millones de pesos obtenidos. El RESICO es un esquema tributario que reemplaza al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y cuyos principales objetivos son hacer más simple el pago de impuestos y a menores tasas del ISR. Su incorporación es optativa, siempre y cuando los ingresos anuales no superen los 3 millones 500 mil pesos. La principal ventaja de este nuevo régimen es la tasa impositiva del ISR para personas físicas con actividad empresarial, profesional o de arrendamiento, pues se paga una tasa de 1.0% hasta el 2.5 por ciento