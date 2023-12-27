Entre otras implicaciones colaterales del aumento al salario se encuentra la absolescencia del subsidio al empleo, destaca el IMCP El Gobierno de México recientemente anunció un aumento de 20% al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2024. Esto elevará el salario mínimo general a 248.93 pesos diarios y a 374.89 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte. El incremento al salario mínimo busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores. Pero de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el incremento al salario tendrá implicaciones colaterales. El vicepresidente Fiscal del IMCP, Rolando Silva Briceño, indicó que entre las implicaciones colaterales se encuentran las siguientes:

Aumento en los costos de seguridad social para los empleadores

Causación de impuestos por conceptos como aguinaldo para los trabajadores

Obsolescencia del subsidio al empleo

Encarecimiento en los esquemas de quienes reciben propinas como parte de su ingreso recurrente.

En la conferencia de diciembre del IMCP, el especialista dijo que en el contexto de una revolución en términos laborales y las modificaciones recientemente aprobadas, es crucial considerar cuidadosamente el impacto de este incremento en los trabajadores y en las políticas fiscales. Lo anterior se debe hacer para garantizar que se sigan cumpliendo su objetivo original de proporcionar un respaldo financiero significativo para aquellos que lo necesitan. El integrante del IMCP espera que estas medidas se implementen en un contexto de posibles reformas adicionales que podrían impactar el panorama laboral y económico del país.